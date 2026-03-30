עשרות תלמידי ישיבה אמריקנים מחב"ד, שתכננו לנסוע לביתם לקראת חג הפסח, חולצו מישראל דרך ירדן בעקבות המלחמה | אליהם הצטרפה קבוצה של עשרות בנות סמינר אמריקניות | המסע המפרך, שהשתבש שוב ושוב, כלל שבת בירדן (חרדים)
מדוע צה"ל מרחיב בפתאומיות את היקף המילואים, האם חיזבאללה יצטרף למערכה כוללת, ומה חייבים לסיים בעזה לפני שיהיה מאוחר מדי? קצין המילואים הראשי לשעבר ועמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, תא"ל (במיל') דני ון ביורן, מנתח את כל החזיתות בראיון מקיף (בטחוני)
רכבת אווירית של מטוסי קרב לירדן, נחיתה לילית של מפקד סנטקום ומרחץ דמים חסר תקדים ברחובות איראן. בזמן שטהראן מציבה אולטימטום אחרון למפגינים, צבא ארה"ב פורס כוחות ומאותת: עידן האייתוללות לקרוב לסיום | כל הפרטים על הדרמה המודיעינית והמבצעית (העולם הערבי)
דו"ח אמריקאי חושף כי העולם הערבי הוציא כ-243 מיליארד דולר על ביטחון בשנה האחרונה – כפול מהממוצע העולמי |המחיר: ההוצאה הצבאית הגבוהה נרשמה על חשבון הפיתוח החברתי | נראה שמדובר בהעדפה פוליטית (העולם הערבי)
השר אלי כהן טען כי "הרוב הפלסטיני כבר בירדן" וכי לא תוקם מדינה פלסטינית; בירדן הגיבו בחריפות וכינו את דבריו "הסתה" ו"ניסיון לקדם הזיות על גירוש לירדן" תוך האשמת ישראל ביצירת משברים ובהפרת המשפט הבינלאומי (חדשות, מדיני)
מלך ומלכת ירדן העניקו ראיון נדיר לכתבי ה-BBC, ברקע הפסקת האש בין ישראל לחמאס ותוכנית טראמפ שקורמת עור וגידים בימים אלו | לדבריו, אף מדינה ערבית לא תסכים לאכוף את השלום בעזה, אלא לסייע לפלסטינים מקומיים לעשות זאת | על חמאס: "אני לא מכיר אותם" (חדשות)
האיום הבא: צה"ל ואמ"ן מזהים התעצמות טכנולוגית ותוכנית אימונים לשחזור מתקפת 7 באוקטובר על ידי המורדים החות'ים מתימן, הפועלים בתמיכה איראנית וינסו לשחזר את הטבח שביצע ארגון הטרור חמאס - אך ממדינות אחרות, הסמוכות לארץ | במקביל, ישראל ממשיכה בתקיפות בתימן כדי לחבל בשרשרת האספקה האיראנית, ובכך למנוע את מימוש האיום (אקטואליה)