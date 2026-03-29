עדכוני ביטחון ומלחמה גלובליים, פיתוחי נשק מתקדמים ביבשה, באוויר ובים

עשרות רקטות שוגרו הערב מלבנון לצפון בשלושה מטחים לחיפה והקריות, לגליל העליון ולגליל המערבי | רוב הרקטות יורטו, בעוד שאחרות התפוצצו בשטחים פתוחים | מרשות הכיבוי נמסר כי התקבל דיווח ראשוני על פגיעה במבנה ביישוב ג'דיידה-מכר, שליד עכו, לפי שעה לא דווח על נפגעים | ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים (שאגת הארי)
חקירה חדשה של סוכנות רויטרס חושפת רשת ימית נרחבת של ספינות מחקר סיניות, הפועלות זה מספר שנים למיפוי מדויק של קרקעית האוקיינוסים באזורים אסטרטגיים ברחבי העולם | מומחי ביטחון מערביים מזהירים כי הנתונים שנאספים עשויים לשמש את בייג׳ינג להכנת "שדה הקרב התת-ימי" ולחיזוק יתרונה במלחמת צוללות מול ארצות הברית ובעלות בריתה (בעולם)
במתקפה חריפה על ניהול המערכה, מזהיר ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כי ישראל נכנסה לשלב ה"דשדוש" שעלול להסתיים בנחיתות אסטרטגית | בראיון הבהיר ברק כי פתיחת מצרי הורמוז היא יעד כמעט בלתי אפשרי הדורש מעורבות אמריקאית מאסיבית: "ככה התחילו המלחמות בווייטנאם ובעיראק" (חדשות בארץ)
דרמה אסטרטגית בברלין ובלונדון: המעצמות האירופיות הכריזו על האצת פרויקט הדגל לפיתוח משפחת טילים מתקדמת שנועדה לנטרל את מערכות ההגנה הצפופות בעולם. המטרה: עצמאות ביטחונית מוחלטת והרתעה חסרת תקדים מול איומים מרוחקים (בעולם)
בצל מסע טיהורים אכזרי שמעלים גנרלים ומדעני גרעין, נרשמה רעידת אדמה: פרופילו של יאנג ווי, המתכנן הראשי של מטוס הקרב המתקדם ביותר בסין, נמחק לחלוטין מהרשת | השתיקה הרועמת של המשטר רק מגבירה את המסתורין סביב גורלו של האיש שבנה את עתיד השמיים של המעצמה (חדשות בעולם)
תופעה מטלטלת במערכת הביטחון האיראנית: אזרחים מתוך טהרן משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר לישראל מידע רגיש בזמן אמת, שהופך בתוך דקות למטרות עבור חיל האוויר. מחשיפת מחסומי ה"בסיג'" ברחובות ועד להפצצת אתר הגרעין בפרצ'ין – כך הפכו הסטורי והציוץ בפרסית לנשק הסודי של צה"ל בלב איראן (תקיפה והגנה)
חברת Foundation Labs האמריקאית שלחה שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לביצוע משימות סיור ואיסוף מודיעין בקווי החזית | למרות שמדובר בשלב ניסיוני, המערכות החדשות שמפעילות את הרובוטים מסוגלות להפעיל נשק קל ומיועדות לנוע בסביבה אנושית | הן מסמנות את תחילתו של עידן חדש בלחימה האוטונומית - לצד אתגרים אתיים וטכנולוגיים כבדי משקל (טכנולוגיה)
לראשונה מזה עשרות שנים, ארה"ב עשתה במלחמה זו שימוש דרמטי בטיל טורפדו, אמצעי בו לא נעשה כמעט שימוש מאז מלחמת העולם השנייה | הטכנולוגיה הקטלנית המבוססת על פיזיקה פשוטה היא אימת כל הימאים - וגם זו שחיסלה 89 מחבלים של משמרות המהפכה | כל מה שרציתם לדעת על טיל טורפדו (מגזין בבלי)
בזמן שהמודיעין האמריקאי מתריע על פריסת מוקשים איראנית נרחבת במצר הורמוז, חיל הים האמריקאי מוצא את עצמו בעיצומו של חילוף משמרות שנוי במחלוקת | המעבר מספינות ה"אוונג'ר" הוותיקות לספינות הקרב החופיות החדשות מעמיד את חופש השיט העולמי וזרימת האנרגיה הגלובלית במבחן גורלי (חדשות בעולם)
ארגון הטרור חיזבאללה חושף את שיגור רקטת ה"נאסר-2" הקטלנית לעבר בסיס תקשורת במרכז הארץ. עם טווח של 150 ק"מ וראש קרב במשקל עצום, מדובר באחד האיומים המדאיגים ביותר על גוש דן והשפלה. צפו ברגעי השיגור של "המפלצת" הלבנונית (תקיפה והגנה)
המשטר האיראני מנסה להסתיר את משגרי הטילים שלו כדי למנוע את השמדתם, פיקוד המרכז האמריקני של צבא ארה"ב מפרסם תיעוד של חיסול משגרי טילים מהאוויר וכותב כי "המשטר האיראני יכול לנסות להסתיר את משגרי הטילים שלו, אבל כוחות ארה"ב לא יפסיקו לחפש. כשאנחנו מוצאים אותם, אנחנו מחסלים אותם" | צפו בתיעוד (צבא)