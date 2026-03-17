"מלשינים" מטהרן: האיראנים שמעבירים מידע מודיעיני לישראל

חשיפה מתוך איראן: גורם ביטחוני ישראלי בכיר חושף תופעה חסרת תקדים – אזרחים איראנים משתפים פעולה עם ישראל בזמן אמת ומעבירים מידע רגיש על תנועות כוחות ומיקומי מחסומים דרך רשתות חברתיות בפרסית. המידע הזה, כך מתברר, הפך ל"שכבת הזהב" של חיל האוויר בתקיפות הכטמ"מים בלב טהרן.

האיראנים "מלשינים" על הבאסיג'

לפי דיווחים ב-Wall Street Journal, המודיעין שמתקבל מהתושבים בטהרן עובר אימות קפדני ומשולב ישירות בבנק המטרות. התוצאה: כטמ"מים מסוג "הרמס" השמידו מחסומים של כוחות הבאסיג' ברחובות הבירה האיראנית, תקיפות שאושרו גם על ידי כלי תקשורת רשמיים באיראן שדיווחו על הרוגים בשורות המשטר.

מכה בלב פרויקט הגרעין

במקביל ללחימה ברחובות, ישראל מאשרת תקיפה אסטרטגית באתר הגרעין פרצ'ין, הממוקם דרומית-מזרחית לטהרן. האתר, המזוהה עם תוכנית הגרעין האיראנית, הופצץ במהלך שמעניק למערכה משמעות אזורית רחבה ומערער את הביטחון של צמרת המשטר.

התשובה של טהרן: טיל ה"סג'יל" נכנס למערכה

מנגד, משמרות המהפכה הודיעו על החרפת התגובה. לראשונה, נעשה שימוש בטיל הבליסטי המתקדם "סג'יל" – מפלצת של 18 מטרים המונעת בדלק מוצק ומסוגלת להגיע לטווח של 2,500 ק"מ. הטיל, שמשוגר ממשאיות ניידות, מצטרף למערך הטילים ששוגרו לעבר ישראל, בהם ה"חורמשהר" וה"חייבר".