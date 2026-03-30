מותו של עלירזה ג'פארי בן ה-11 במחסום צבאי בטהראן חושף את המציאות המזעזעת של שימוש בילדים כחיילים בשירות משמרות המהפכה | בעוד המשטר האיראני מוריד רשמית את גיל הגיוס, ארגוני זכויות אדם מתריעים על "פשע סיסטמטי" המפר את החוק הבינלאומי ומסכן את חייהם של קטינים חסרי ישע (העולם הערבי)
משטר האייתוללות הודיע רשמית על הורדת גיל הגיוס ל-12 במסגרת קמפיין "למען איראן", בעוד תושבים מדווחים על נערים חמושים המאיישים מחסומים ברחבי הבירה | המהלך, שנועד למלא את השורות המידלדלות בשל המלחמה, מעורר דאגה בינלאומית כבדה מפני הפרת זכויות ילדים וסיכון חיי קטינים (העולם הערבי)
אל מול תקיפות חיל האוויר המדויקות, משמרות המהפכה והבסיג' נוטשים את הרחובות הפתוחים ומעבירים את מוקדי השליטה למנהרות ולמסתור | בעוד המשטר מנסה להפגין עוצמה, התיעודים מהשטח חושפים תמונה של פחד וניסיון הישרדות נואש מתחת לבטון (העולם הערבי)
בשעות האחרונות מופץ ברשתות החברתיות סרטון יוצא דופן של המוסד בשפה הפרסית, הקורא לאזרחי איראן לשתף פעולה נגד זרועות המשטר | המסר המרכזי ברור: דיווח על מיקומי כוחות הביטחון יוביל לפעולה ישירה של הארגון (חדשות צבא)
תופעה מטלטלת במערכת הביטחון האיראנית: אזרחים מתוך טהרן משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר לישראל מידע רגיש בזמן אמת, שהופך בתוך דקות למטרות עבור חיל האוויר. מחשיפת מחסומי ה"בסיג'" ברחובות ועד להפצצת אתר הגרעין בפרצ'ין – כך הפכו הסטורי והציוץ בפרסית לנשק הסודי של צה"ל בלב איראן (תקיפה והגנה)
בחסות המלחמה והכתישה האווירית של חיל האוויר נגד מחסומים וריכוזים של כוחות הבסיג', באיראן החל לפרוח טרנד של אזרחים המבהילים אנשי הבסיג' עם השמעת קולות רחפן מתקרב - מה שגורם להם להימלט בבהלה ולנוס על נפשם | היום (שלישי) הופץ תיעוד משעשע בו נראה אזרח שעמד במחסום דרכים והשמיע קול של רחפן מרדיו הרכב שלו - מה שגרם לכוח במחסום של הבסיג’ לברוח לאחר ששמעו את הקול | צפו (בעולם)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע רשמית על הצלחת החיסולים באיראן | הוא הודיע כי עודכן בהערכת מצב ע"י הרמטכ"ל: "לריג'אני ומפקד הבסיג' חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום" (חדשות)
תת-אלוף אברהים מורטזאווי-נסאב, מבכירי מערך הדיכוי של משמרות המהפכה בדרום איראן, חוסל אמש במבצע המיוחס לחיל האוויר | התקיפה הכפולה על בסיס "ת'אראללה" פגעה בלב מנגנון השלטון המקומי ומהווה מכה אנושה ליכולת הדיכוי הפנימי של המשטר באזור שיראז (העולם הערבי)
ברשת הופץ היום (שני) תיעוד משעשע מאיראן בו נראה אזרח איראני מבריח בבהלה אנשי בסיג' שעברו תחת ביתו | בתיעוד, נראה האזרח משמיע קולות של כטב"ם ממערכת שמע במרפסת שלו, וגורם לאנשי הבסיג’ שעוברים מתחת ביתו לברוח בבהלה | צפו בתיעוד (בעולם)
תיעוד שהופץ הבוקר ברשתות החברתיות על ידי גורמי אופוזיציה איראניים מוכיח את השימוש שעושה המשטר בבתי ספר ברחבי המדינה כמגן אנושי | בתיעוד ניתן לראות אנשי בסיג' יוצאים ממבנה, כאשר המצלם שישוב ברכב מתעד שניות לאחר מכן את חזית בית הספר (חדשות)
דיווחים מאיראן חושפים כי אנשי ה'בסיג'' והמשטרה המקומית מנסים להיטמע בתוך האוכלוסייה האזרחית – בבתי ספר, בחניוני מרכזי קניות ובמוניות – מחשש לעינם הפקוחה של האזרחים | תושבים בבירה מדווחים בזמן אמת על פריסת מחסומים נרחבת בצירים מרכזיים, בעוד קולות בתוך המדינה מברכים על הפגיעה בהתכנסויות הליליות של כוחות המשטר: "זה הכיוון הנכון" (העולם הערבי)
חיל האוויר האמריקני השלים פריסת 6 מפציצים אסטרטגיים באירופה במקביל להסלמה חסרת תקדים • שר ההגנה: כמות החימוש הגבוהה ביותר במערכה • צה"ל השמיד מתחמי בסיג' ותשתיות מודיעין בטהרן | המערכה שמשנה את המזרח התיכון (תקיפה והגנה)