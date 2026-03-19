לאורך מבצע שאגת הארי, צה"ל מנהל מאמץ סדור ומתמשך לפגיעה בכוחות יחידת הבסיג' ובתשתיותיו, כדי לקדם את המהפכה המיוחלת במשטר הרשע האיראני.

על פי הדיווח של צה"ל לפני זמן קצר (חמישי) חיל האוויר זיהה ותקף אתמול חייל מיחידת הבסיג' בעת שפעל בעמדת שמירה באחד מבסיסי היחידה במערב איראן.

צה"ל פועל בעוצמה נגד כוחות המשטר, לרבות יחידת הבסיג', כאשר שלשום הותקפו חיילי בסיג' שפעלו ביותר מ-10 עמדות שונות שנפרסו ברחבי טהרן.

מהדוברות נמסר: "צה"ל ימשיך לעקוב, לאתר ולפגוע בכוחות המשטר, לרבות ביחידת הבסיג' בכל מקום בו יפעלו".