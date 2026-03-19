בבלי
חיסול מדויק

השומר ביחידת הבסיג' באיראן עומד על משמרתו ולפתע מחוסל מהאוויר | צפו

החיסולים בלב המשטר האיראני נמשכים כל העת וכעת דובר צה"ל מפרסם תיעוד מאתמול בו נראה חיסול חייל מיחידת הבסיג' בעת ששמר בעמדת כניסה באחד מבסיסי היחידה | צפו (חדשות מלחמה)

תיעוד החיסול (צילום: דו"צ)

לאורך מבצע שאגת הארי, צה"ל מנהל מאמץ סדור ומתמשך לפגיעה בכוחות יחידת הבסיג' ובתשתיותיו, כדי לקדם את המהפכה המיוחלת במשטר הרשע האיראני.

על פי הדיווח של צה"ל לפני זמן קצר (חמישי) חיל האוויר זיהה ותקף אתמול חייל מיחידת הבסיג' בעת שפעל בעמדת שמירה באחד מבסיסי היחידה במערב .

צה"ל פועל בעוצמה נגד כוחות המשטר, לרבות יחידת הבסיג', כאשר שלשום הותקפו חיילי בסיג' שפעלו ביותר מ-10 עמדות שונות שנפרסו ברחבי טהרן.

מהדוברות נמסר: "צה"ל ימשיך לעקוב, לאתר ולפגוע בכוחות המשטר, לרבות ביחידת הבסיג' בכל מקום בו יפעלו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר