תקיפה והגנה צבאית

לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
במבצע לילי דרמטי, הטילו כוחות ארה"ב פצצות "חודרות בונקרים" מתקדמות במשקל 5,000 פאונד על אתרי טילים איראניים מבוצרים לאורך החוף - במאמץ לשבור את המצור האיראני במצר הורמוז ולשחרר את נתיב אספקת הנפט הקריטי לעולם (חדשות בעולם)
צה"ל ושב"כ חיסלו באופן מדויק את מפקד המודיעין הצבאי של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל | צפו (חדשות ביטחון)
ברקע עומס מבצעי מתמשך ושחיקה גוברת בקרב המשרתים, הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול את מפקדי חטיבות המילואים לשיח ישיר ופתוח | הרמטכ"ל אמר כי "אנחנו במערכה רב-זירתית, ושנת 2026 תמשיך להיות שנה שנפעל בה בקצב מבצעי-התקפי גבוה, להמשך החלשת האיומים והכרעת אויבינו בקווי המגע" (צבא)
ניתוח טלפונים של מחבלי הנוח'בה מגלה כי פקודת היציאה לטבח הופצה כרצף אימוג'ים ברשת הוואטסאפ | בצה"ל מודים כי אותו קוד נשלח פעמיים בעבר מבלי שעורר חשד, והיה האות של אלפי המחבלים לפשוט על המחסנים, ולצאת למסע הרצח הרצחני | שנתיים וחצי לאחר הטבח - הפרטים המצמררים נחשפים (צבא)
בפורומים צבאיים סגורים נבחנים סרטוני אימון של החות'ים המדמים פשיטה על יישובים ומוצבים. גורמי מודיעין עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, בעוד צה"ל מתרגל תרחישי חדירה מהים והיבשה כחלק מהיערכות רב-זירתית נרחבת | האם החות'ים יגיעו לאילת? (צבא וביטחון)
צה"ל הודיע הערב שתקף מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי בכביש ביירות-דמשק במרחב מג'דל ענג'ר שבלבנון, הצבא לא מסר פרטים נוספים | בתיעוד שהופץ מהזירה נראה רכב עולה באש | מקורות אמרו כי הרכב נסע לכיוון סוריה, ומקור ביטחוני לבנוני מסר כי יש ארבעה הרוגים (צבא)
צה"ל ושב"כ תקפו ביממה האחרונה מחבלים בעיר עזה, בצפון הרצועה ובחאן יונס, בתגובה לכך שמחבלים חמושים יצאו אתמול מתשתית תת-קרקעית ליד כוחות הצבא | המחבלים שהותקפו פעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור וקידמו מתווי טרור | באחת מהתקיפות חוסל אחמד ביוכ, שחדר למחנה רעים בטבח שמחת תורה (צבא)
בצעד חריג ובזמן רגיש, דובר צה״ל בפרסית קורא לאזרחי איראן ליצור קשר עם צה״ל או המוסד דרך הערוצים הרשמיים ברשתות החברתיות | על פי ההודעה "מבקשים מהעם האיראני בבקשה לפעול אך ורק לפי שיטות יצירת הקשר הרשמיות שלנו וליצור איתנו קשר לגבי שיתוף פעולה" (צבא)
הרמטכ"ל הבהיר היום בטקס פתיחת האוגדה החדשה, כי הצבא מוכן לכל התרחישים, אך יחד עם זאת יש לו מסר לממשלה והוא: "המלחמה הבהירה באופן חד - לא ניתן לצמצם את הכוח היבשתי, אין תחליף לאוגדה מתמרנת הפועלת בשטח האויב ומביאה להכרעה, חובתנו היא להרחיב את היקף הכוחות הסדירים" (צבא)