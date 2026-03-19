התיעוד מהחיסול
דובר צה"ל מעדכן הבוקר (חמישי) כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו אתמול את מחמד אבו שהלה, מפקד המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס בחטיבת חאן יונס.
שהלה, שימש במהלך המלחמה כקצין המודיעין של בכירי החטיבה ולקח חלק בתכנון טבח ה-7 באוקטובר בחטיבת חאן יונס.
כמו כן, שהלה פעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ומדינת ישראל.
המחבל הותקף באופן מדויק על מנת להסיר איום מיידי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדוייק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.
"כוחות צה"ל ושב"כ פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.
