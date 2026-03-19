צה"ל ושב"כ חיסלו באופן מדויק את מפקד המודיעין הצבאי של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל | צפו (חדשות ביטחון)
לאחר שדווח כי היה אחד היעדים במבנה שהותקף בבירת קטאר בשבוע שעבר, טאהר א-נונו, בכיר החמאס, הופיע הערב לראשונה בפומבי, מה שמעיד על כך שאם אכן היה שם - שרד את התקיפה | א-נונו שיגר איום על חיי החטופים ואמר כי "אנחנו לא נדאג יותר מנתניהו לחטופים הישראלים" (מדיני)
בפעולה מדויקת שביצעה ישראל בקטאר, ניסו כוחות הביטחון לפגוע בבכיר חמאס ח'ליל אל-חיה | בשל שיקולים מדיניים, נמנע שימוש בחימוש כבד מחשש לפגיעה באזרחים ולנזק סביבתי | אף שהיעד לא חוסל, גורמים ביטחוניים סבורים כי התקיפה העבירה מסר חד להנהגת חמאס - אין עוד מקומות מוגנים | גורם ביטחוני ציין: "עד אתמול הם ישבו בבתי מלון וקיבלו החלטות בנחת | כעת הם נדרשים לשקול מחדש את דרכם" (צבא וביטחון)
יומיים חלפו מאז התקיפה הישראלית בלב קטאר, בכירים במערכת הביטחון מקווים שהתקיפה הביאה לפחות, לחיסולם של חלק ניכר מבכירי חמאס | בכיר הישראלי האשים: "ראש הממשלה בחר שלא לקבל את עמדת 90% מגורמי המקצוע שהבהירו את ההשלכות" | "ככל שחלופות השעות - מסתמן שרוב המטרות לא הושגו" (מדיני)
אחרי החיסול של צמרת חמאס על אדמת קטאר, ברשתות החברתיות של מתנגדי המשטר האיראני, לועגים לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י בטענה כי הוא ה“מנחוס הלאומי” האיראני, וזאת לאחר שרשרת אירועים דרמטיים שקרו במקומות בהם ביקר - מיד לאחר ביקורו (העולם הערבי)
בעולם הערבי, ובפרט ב'ציר השיעי' נשמעת ביקורת קשה על קטאר בשל הקלות בה התאפשר לישראל לפעול - בניגוד לעת התקיפה האיראנית כנגד הבסיס האמריקני בקטאר, או אז הופעלו אזעקות במדינה ושוגרו טילי פטריוט | במקביל דווח כי קטאר עודכנה מראש על החיסול - בדוחה מכחישים (חדשות)
העולם הערבי, ובראשו כלת האירוע - קטאר, מגנים את חיסול בכירי חמאס בדוחה | בין המגנים: הרשות הפלסטינית, ירדן, סעודיה, איחוד האמירויות, עיראק, כווית, עומאן, החות'ים, איראן, טורקיה, אלג'יריה ועומאן | המפרציות, הנחשבות לאויבותיה של קטאר, התייצבו לצידה באופן מפתיע ושלחו הודעות תמיכה (העולם הערבי)
ישראל יצאה היום (שלישי) לפעולה חסרת תקדים והיסטורית ותקפה את צמרת חמאס על אדמת קטאר | בישראל אישרו כי חיל האוויר תקף בעיר הבירה של קטאר | לפי דיווחים ערביים, ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'אברין, מצמרת הנהגת ארגון הטרור - חוסלו בתקיפה | בתיעודים נראים התושבים נמלטים בבהלה מהאזור עם הטלת החימושים בידי חיל האוויר ברובע קטארה | צפו (חדשות)