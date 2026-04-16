מפקד יחידת הקשר של חמאס במרחב עזה חוסל בתקיפה מדויקת | תיעוד

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו וחיסלו שלשום (שלישי) את אחמד אבו חצ'ירה, מפקד יחידת הקשר של ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.

על פי הנמסר, המחבל פעל לקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

אבו חצ'ירה הוגדר כאיום ממשי על חיי הלוחמים והותקף בתקיפה מדויקת מהאוויר. מדובר צה"ל הבהיר כי המחבל היווה איום לכוחות וחוסל במסגרת הפעילות המבצעית להסרת איומים מיידיים.

חיסול מפקדי יחידת הייצור

במקביל לחיסול מפקד יחידת הקשר, תקף צה"ל מוקדם יותר השבוע במרחב העיר עזה שני מחבלים מרכזיים ביחידת הייצור של חמאס. מדובר באסלאם השאם ריאד קניטה ומחמוד חאמד יוסף חמדונה, שפעלו רבות לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, שני המחבלים המשיכו בפעילותם גם בזמן הפסקת האש, תוך ניסיון לשקם את מערכי הייצור והלחימה של ארגון הטרור. התקיפה בוצעה באופן מדויק לאחר מעקב מודיעיני של שב"כ ופיקוד הדרום.

צעדים למניעת פגיעה באזרחים

טרם התקיפות ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, כך נמסר מדובר צה"ל. בין היתר נעשה שימוש בחימוש מדויק ובתצפיות מהאוויר לפני ביצוע התקיפות.

כידוע, בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי חמאס בכירים שהיוו איום על הכוחות. בין היתר חוסל יוסף בשיתי, מחבל שהיה אחראי למותם של 21 לוחמי צה"ל בקריסת מבנים שתקף בטילי נ"ט.