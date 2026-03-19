צה"ל ושב"כ חיסלו באופן מדויק את מפקד המודיעין הצבאי של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל | צפו (חדשות ביטחון)
חמאס נערך לפרסם בקרוב את זהות המנהיג הבא של ארגון הטרור, עם סיום הבחירות הפנימיות שנערכו לאחרונה, ההכרזה צפויה במהלך חודש הרמדאן | ההתמודדות בשלב הסופי היא בין חליל אל-חיה, לבין חאלד משעל, הנבחר מבין השניים יחליף את המועצה הזמנית שהוקמה בעקבות החיסול של סינוואר (העולם הערבי)
לוחמי צה"ל שסרקו מנהרות שבהן הסתתרו המחבלים הנצורים ברפיח גילו פתקי נייר קטנים, ובהם מה שנראה כיומן שכתבו המחבלים על מצבם | הם מתארים את מלאי האוכל והשתייה שנגמר להם, ומביעים תקווה ל"ישועה" | הפתקים נבחנים על ידי אגף המודיעין | אלו הציטוטים שנחשפו מתוך הפתקים (חדשות)
מחוקקים משתי המפלגות בבית הנבחרים הצביעו הלילה פה אחד בעד חוק שנחקק במיוחד בעקבות טבח השבעה באוקטובר | החוק יעבור כעת לסנאט וצפוי גם שם לעבור, אם כי שם המצב מורכב יותר בגלל גורמים תומכי חמאס מכהנים (בעולם)
ארה"ב שוקלת את האפשרות לפיה 200 מחבלי חמאס שנותרו בצד הישראלי מתחת למנהרות ישוחררו ויוגלו לטורקיה | בתוך כך, גורמים בחמאס מודים כי הם אינם יודעים כמה מהם נותרו כלל בחיים, ללא אספקה של מזון ומים | חמאס הבהיר כי אנשיו לא ימסרו את עצמם לידי ישראל, בעוד ישראל הבהירה שלא תתן להם חנינה, ארה"ב מפעילה לחץ - על ישראל (חדשות)
האם סאגת המחבלים הכלואים במנהרות ברפיח בדרך לפתרון? בישראל אומרים כי אם המחבלים שנצורים במנהרה בשכונת אל-ג'נינה ברפיח יתפרקו מנשקם ויתחייבו שלא לשוב לטרור, ישראל תאפשר להם יציאה מהמרחב התת-קרקעי | גורם מדיני מסר הערב כי "בניגוד לדיווחים, אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח" (צבא)
ממשל טראמפ הפעיל לחץ על חמאס בימים האחרונים להחזיר לישראל את גופתו של הדר גולדין הי"ד כדי לאפשר להגיע להסכם בין הצדדים לסיום משבר המחבלים ש"כלואים" במנהרות ברפיח |בכיר אמריקני אמר כי אם חמאס יחזירו את הגופה, זה יאפשר לנתניהו "יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר עם 200 מחבלי חמאס במנהרות ברפיח" (צבא, מדיני)
ראש הממשלה אמר בשיחות סגורות כי הצעת הרמטכ"ל לשחרר את המחבלים במנהרה, בתמורה לשחרור גופתו של הדר גולדין לא מקובלת אליו | "למחבלי החמאס במנהרות יש רק שתי אפשרויות – או שייכנעו או שיישארו מתחת לאדמה" (צבא, מדיני)
בית המלון המצרי בו תיעד הדיילי מייל את מחבלי חמאס ששוחררו מישראל, החליט לגרש את המחבלים משטחו בעקבות המבוכה שנוצרה | לאחר גירושם, הועברו המחבלים הרוצחים - כזכור אלו שעם דם יהודי על ידיהם, למלון יוקרתי אחר ששמו נשמר בסוד (חדשות)
היום דווח כי 154 מחבלי חמאס ששוחררו בעסקת החטופים שוהים במלון חמישה כוכבים יוקרתי, רנסנס קהיר מיראז' סיטי, בבירת מצרים | לפי הדיווח, תחת הכותרת "ברוכים הבאים למלון חמאס", אותם מחבלים הם חלק מרשימת 250 אסירי העולם ששחררה ישראל - והם שוהים לצד "תיירים מערביים תמימים" (בעולם)
בעזה מדווחים כי צה"ל חיסל את מוא'מן פתחי פרחאת, המכונה "אבו אלקסאם", שהיה אחראי על מערך הייצור של הזרוע הצבאית בחמאס |פרחאת חמק מניסיון חיסול ביומו השני של מבצע "שומר החומות" ומאז עלה והתחזק מעמדו עד לחיסולו | ארבעת אחיו של פרחאת חוסלו ונהרגו במהלך ניסיונות לפגע בישראל (חדשות)