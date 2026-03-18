בצידון שבלבנון

בהכוונת שב"כ: חוסל בכיר במערך גיוס הכספים של ארגון הטרור חמאס

הבכיר שחוסל על ידי צה"ל בתחילת השבוע, הוא וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של ארגון הטרור חמאס | אלו הפרטים (חדשות ביטחון)

מחבלי חמאס (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

דובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר (רביעי) כי בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל חוסל בכיר בחמאס ביום ראשון בצידון שבלבנון.

הבכיר שחוסל הוא וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של ארגון הטרור חמאס.

טה פעל תחת ראש מערך גיוס הכספים של חמאס, עצאם רמזי מחמד חשאן, וביחד עם נוספים, אלו פועלים לגיוסם של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם עבור חמאס.

כספים אלו משמשים למימון טרור, להתעצמות צבאית ותשלום משכורות עבור פעילי הזרוע הצבאית.

מהדוברות המשותפת נמסר: "החיסול הנוכחי הינו בהמשך לתקיפת משרדי המערך ב-06/03/26 בצידון, במסגרתה חוסלו שלושה ממחבלי מערך גיוס הכספים".

עוד נמסר: "שב"כ וצה"ל ימשיכו במאמץ לגדיעת צירי מימון הטרור ויפעלו למול כל מי שמעורב בטרור ובסיוע לקידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל בכל זירה שתידרש".

