כלי תקשורת פלסטינים בעזה פרסמו בסוף השבוע תיעוד יוצא דופן ממצלמות אבטחה, המציג את הרגע שבו חוסל מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. התיעוד, שהופץ בערוצי תקשורת שונים, מתעד את הפגיעה הממוקדת שביצעו כוחות הביטחון בצפון רצועת עזה.

בסרטון נראה תושבים צועדים ברחוב צר בשכונת רימאל בעיר עזה. פתאום, מתרחשת פגיעה ישירה ומדויקת של טיל מהאוויר, המסיימת את חייו של אחד הבכירים בארגון הטרור. התקיפה הגיעה לאחר מעקב מודיעיני ממושך של חודשים אחר תנועותיו ומעגל הסייענים הקרוב לו.

דובר צה"ל ודוברות שב"כ אישרו מוקדם יותר כי המחבל מוחמד עודה חוסל בתקיפה אווירית שבוצעה בצפון רצועת עזה. עודה מונה לתפקידו כמפקד הזרוע הצבאית של חמאס רק כשבוע קודם לכן, בעקבות חיסולו של קודמו עז אלדין חדאד.

גורמים בארגון הטרור חמאס אישרו אף הם את החיסול, לאחר שבישראל דיווחו על פעולה מבצעית שבוצעה בשכונת רימאל. התקיפה המדויקת מהווה המשך לשרשרת חיסולים של בכירי חמאס שמבצעים כוחות הביטחון ברצועה.

שרשרת חיסולים

זמן קצר לאחר חיסולו של עודה, תקף צה"ל שני מחבלים מרכזיים נוספים בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. על פי הדיווחים, מדובר במפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת עזה, ששימשו דמויות בולטות בזרוע הצבאית של הארגון מההנהגה החדשה שאחרי השבעה באוקטובר.

במקביל, צה"ל חיסל גם את איהאב כריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס במרחב חאן יונס. כריזם היה אחראי על ניהול העברות כספים בהיקף של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס, ושימש כעורק מרכזי במערך המימון של הארגון.