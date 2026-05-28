רפאל ב-DEFEA 2025: שכבה חדשה של הגנה משולבת ( צילום: באדיבות חברת רפאל הישראלית | חשבון רשמי )

חברת רפאל מסכמת רבעון ראשון חזק במיוחד עם נתונים כספיים מרשימים, אך בצמרת החברה לא חוגגים. מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, בחר להשמיע תמרור אזהרה חריף בשיחה עם התקשורת הכלכלית, כשהוא מכוון ישירות לבנק ישראל ולמשרד האוצר: "הירידה המתמשכת בשער הדולר שוחקת את כושר התחרות של התעשיות הישראליות בחו"ל ופוגעת בהן. המצב הנוכחי הוא מכה קשה עבורנו".

הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה שרפאל תלויה באופן עמוק בשווקים הגלובליים, כאשר ברבעון הראשון לא פחות מ-63% מכלל מכירותיה הופנו ללקוחות מעבר לים. יו"ר החברה, יובל שטייניץ, הדגיש כי העלייה בביצועים נרשמה חרף גיוס מילואים נרחב בקרב עובדי החברה בעקבות מבצע "שאגת הארי". נתונים כספיים: צמיחה חדה בצל הלחימה במהלך הרבעון הראשון, מכירות החברה הסתכמו ב-5 מיליארד שקלים, המהווים עלייה של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השורה התחתונה מציגה זינוק משמעותי עוד יותר: הרווח הנקי של החברה קפץ ב-23% והסתכם ב-334 מיליון דולר. מביך ומכעיס: נתניהו וביסמוט בהתרסה כנגד גדולי ישראל חיים כהן | 14:22 "מי זה" בשלט הקמפיין: כך תנועת המילואימניקים הפכה ללעג ברשת דוד קליין | 15:14 הסנטימנט החיובי נמשך גם בגזרת העסקאות העתידיות. בשלושת החודשים הראשונים של השנה קלטה החברה הזמנות חדשות בהיקף כולל של 8.2 מיליארד שקלים — זינוק של 28% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2025. התנופה הזו הביאה את צבר ההזמנות הכולל של רפאל לשיא היסטורי של 76.4 מיליארד שקלים, המהווים כ-27 מיליארד דולר. נתון זה מציב את רפאל בקו אחד עם שתי ענקיות הביטחון המקומיות האחרות: אלביט מערכות דיווחה מוקדם יותר השבוע על צבר של 30.2 מיליארד דולר, והתעשייה האווירית הציגה בשבוע שעבר צבר של 32.8 מיליארד דולר. יחד, צבר ההזמנות המצרפי של שלוש התעשיות הביטחוניות המרכזיות בישראל הגיע ברבעון הראשון לסכום עתק של כ-90 מיליארד דולר.

מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

משבר תזרים: משרד הביטחון חייב מיליארדים

מלבד שער החליפין, החברה מתמודדת עם משקולת תזרימית כבדה מבית: חובות משרד הביטחון לרפאל האמירו לסכום חסר תקדים המתקרב ל-7 מיליארד שקלים. נתון זה הופך את רפאל לחברה בעלת החוב הגבוה ביותר מצד המשרד, בפער משמעותי מול התעשייה האווירית שמשרד הביטחון חייב לה כ-4 מיליארד שקלים, ואלביט מערכות עם חוב של כ-3 מיליארד שקלים.

הסיבה לעיכוב התשלומים הדרמטי נעוצה בוויכוח תקציבי מתמשך ונוקב בין משרד הביטחון למשרד האוצר על גובה תקציב הביטחון להמשך השנה. כידוע, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (במיל') אמיר ברעם מוביל מאז כניסתו לתפקיד מדיניות של חיזוק הקשרים הביטחוניים עם מדינות האזור והרחבת בסיס הייצור הביטחוני המקומי.

המטרה: הנפקה ציבורית כדי להתמודד בשוק

הנהלת רפאל מבהירה כי הדרך להתמודד עם השינויים המהירים בשווקים, התחרות הגוברת והצורך העצום בנזילות היא שינוי מבני דרמטי. יו"ר החברה, יובל שטייניץ, ציין כי האתגרים מחייבים את התאמת החברה לסביבה העסקית באמצעות הנפקה והפיכתה לחברה ציבורית.

המנכ"ל תורג'מן הוסיף כי השוק הפך למהיר וזריז בהרבה, והגדיר את ההנפקה כ"צורך חיוני של רפאל שישפר את גישתה להון". בצמרת החברה מייחלים כעת לכך שועדת השרים להנפקה תעניק בהקדם את האור הירוק למהלך.

כזכור, רפאל היא המפתחת והיצרנית של מערכות ההגנה הלאומיות "כיפת ברזל" ו"קלע דוד". לפני כחצי שנה ביצעה החברה צעד אסטרטגי משמעותי כשמסרה לחיל האוויר את מערכת "מגן אור" — מערכת הלייזר רב-העוצמה שצפויה לייעל ולהוזיל באופן דרמטי את יירוטי הרקטות, הפצמ"רים והכטב"מים של האויב.