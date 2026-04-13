15 שנים למילת הקשר "אלפא" ששינתה את פני המלחמה: מערכת כיפת ברזל חוגגת עשור וחצי של הגנה אווירית בלתי נתפסת עם למעלה מ-10,000 יירוטים ו-90% הצלחה. כך הפך הנס הטכנולוגי של רפאל למגן האנושי הגדול ביותר בתולדות המדינה (צבא וביטחון)
האם העימות מול איראן יחרוג הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון? יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, מזהיר בריאיון מטלטל מפני "מהלכים אובדניים" של טהרן וטילים בליסטיים שעלולים להפוך גם את בירות אירופה למטרות ישירות של המשטר האיראני (חדשות בארץ)
בשבועות האחרונים נשמעים קולות בישראל בדבר הצורך הדחוף בהקמת "חיל טילים", שיהווה תגובה ישראלית למתקפות מאיראן ותימן, ויחסוך את הצורך בתקיפות חיל האוויר הכרוכות בסיכון חיי הטייסים | יצאנו לבדוק את מגוון השיקולים בעד ונגד הקמת החיל, ומדוע למעשה צה"ל ממסמס כל רעיון שכזה? | וגם: הטילים שישראל מחזיקה - על פי פרסומים זרים כמובן (מגזין, צבא וביטחון)