תביעה משפטית בהיקף של 6.75 מיליון שקלים הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נגד משרד הביטחון ונגד חברת קבלן עבודות עפר. בתביעה, שהוגשה על ידי שלוש חברות מענף היין – משק צפלביץ מכוכב השחר, יקבי ציון וחברת יקבי 1848 – נטען כי פעולת הדברה רשלנית גרמה נזק חמור לכרמי הגפנים ופגעה באופן בלתי הפיך באיכות היבול.

על פי כתב התביעה, מנהלת הגבולות והתפר במשרד הביטחון, האחראית על תחזוקת תוואי גדר המערכת, שכרה את שירותיה של חברת א. בוטון לביצוע עבודות תחזוקה שכללו ריסוס והדברה באזור. התובעות טוענות כי הריסוס בוצע בצורה רשלנית – בלחץ גבוה, בנפח מוגבר ובתנאי מזג אוויר לא מתאימים שכללו רוחות עזות.

חומרי הדברה נסחפו ישירות לכרם

כתוצאה מתנאי הריסוס הבעייתיים, נסחפו חומרי ההדברה ישירות אל תוך שטחי הכרם של משק צפלביץ בהרי בנימין. התובעות מדגישות בכתב התביעה כי הקבלן המבצע הודה בעצמו באירוע, לקח אחריות על המקרה ואישר כי אכן התרחשה זליגה של חומרי הריסוס לתוך הכרם.

התזמון של האירוע היה קריטי במיוחד: הריסוס התרחש בדיוק במועד חנטת האשכולות, אחת מנקודות הזמן הרגישות ביותר במחזור החיים של הגפן. ההרס המסיבי שנגרם לעלווה הוביל לירידה דרסטית בכמות היבול, והערכות הן כי השלכות הפגיעה יורגשו גם בעונת הגידול הבאה.

התרעות קודמות שלא נענו

מכתב התביעה עולה כי זהו לא המקרה הראשון מסוגו באזור. כשנתיים קודם לכן אירע מקרה דומה באותו כרם משפחתי, אולם אז נגרם נזק מינורי בלבד למספר מצומצם של שורות גפנים. בעקבות אותו אירוע, התחייבה חברת א. בוטון להעביר הנחיה ברורה לגורמים הרלוונטיים במנהלת הגבולות, לפיה יש לחדול כליל מביצוע ריסוסים בקרבת המקום.

למרות ההתחייבות הברורה, התובעות טוענות כי הנתבעים לא הפנימו את גודל הסיכון, התעלמו מהאזהרות וכשלו מלפעול בהתאם להתחייבויותיהם. כידוע, התעלמות מהתרעות קודמות עשויה להחמיר את האחריות המשפטית במקרים מסוג זה.

פגיעה קריטית ביבול הפרמיום

מעבר לפגיעה הכמותית ביבול, הנזק המרכזי הוא איכותי: איכותם של האשכולות ששרדו נפגמה בצורה בלתי הפיכה, דבר השולל לחלוטין את האפשרות להשתמש בהם כחומר גלם עבור סדרות היין המובילות והיוקרתיות של היקבים. יקבי הבוטיק, המתמחים בייצור יינות פרמיום באיכות גבוהה, נפגעו קשות מהאירוע.

התביעה מדגישה כי הפגיעה בעלווה בשלב החנטה משפיעה לא רק על הבציר הנוכחי, אלא גם על יכולת הגפנים להתאושש ולייצר יבול איכותי בעונות הבאות. נכון לשלב זה, טרם הוגשו כתבי הגנה מטעם משרד הביטחון או מטעם חברת הקבלן, והתיק צפוי להתנהל בבית המשפט המחוזי בלוד.