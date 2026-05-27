מטוס התדלוק הראשון מסוג KC-46 נקלט בחיל האוויר

מטוס התדלוק החדש ( צילום: דובר צה"ל )

מטוס התדלוק והתובלה הראשון מסוגו נקלט היום (רביעי) בחיל האוויר, במהלך שמסמן נקודת מפנה משמעותית ביכולות המבצעיות של צה"ל. המטוס, מדגם בואינג KC-46 שקיבל את השם המבצעי 'גדעון', נחת בבסיס נבטים (28) והצטרף לטייסת התדלוק החדשה שנפתחה בשבוע שעבר.

מדובר במטוס הראשון מתוך שישה מטוסי תדלוק שנרכשו במסגרת עסקת מיליארדים שמנהלת משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית. הקליטה מהווה חלק ממהלך התעצמות רחב היקף שמשרד הביטחון מוביל עבור צה"ל, על רקע המלחמה הרב-זירתית והצורך בהרחבת יכולות הפעולה במעגלים רחוקים. יכולות מבצעיות חדשות מטוסי התדלוק מאפשרים להאריך באופן דרמטי את טווח הפעולה וזמן השהייה של מטוסי הקרב באוויר. היכולת לתדלק מטוסים במעופם מעניקה לחיל האוויר גמישות מבצעית חסרת תקדים, במיוחד בפעולות במעגלים רחוקים כמו אלו שבוצעו לאחרונה מול איראן. פשיטה דרמטית על מטה המפלגה: 103 שעונים יוקרתיים נתפסו בכספת ישראל גרוס | 12:27 אילוז: "השותפות עם החרדים מסוכנת - ליברמן לא פסול" דוד קליין | 14:44 לצד יכולות התדלוק, המטוס החדש מצויד גם במערכות תובלה חדשניות ויכולות רב-משימתיות שיאפשרו לו לבצע מגוון רחב של משימות מבצעיות. קליטת המטוס מהווה חיזוק משמעותי לעליונות חיל האוויר במלחמה הרב-זירתית ובפעילות במרחקים גדולים מגבולות המדינה.

הרמטכ"ל בקבלת המטוס ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל: "בניין הרשע נסדק"

במקביל לקליטת המטוס, מסר הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הערכת מצב חדה בנוגע למצב האסטרטגי במזרח התיכון. "בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו - לוטים בערפל", אמר הרמטכ"ל בהתייחסות למשטר האיראני.

זמיר הוסיף והבהיר כי "מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הוסגה שנים לאחור; כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים". דבריו משקפים את ההערכה בצה"ל לגבי השפעת המתקפות האחרונות על המשטר בטהרן.

חשיבות אסטרטגית

יכולות התדלוק האווירי נחשבות לקריטיות במיוחד בהקשר של פעולות מבצעיות במרחקים גדולים. ישראל נלחמת כיום באויב האיראני באמצעות מאות מטוסים, אך יכולות התדלוק האוויריות שלה היו מוגבלות עד כה בשל מלאי מצומצם של מטוסים מתדלקים.

האיראנים מנצלים את המגבלה הזו ובוחרים לשגר טילים בזמן שהמטוסים הישראליים עוזבים את הגזרה לצורך תדלוק והכנה מחדש. הגדלת צי מטוסי התדלוק תאפשר רציפות במתקפות האוויריות על משגרים, טילים בליסטיים ונכסים צבאיים של איראן, ותמנע את "חלונות ההזדמנות" שמנצלים האיראנים.

כפי שדיווחנו לאחרונה, צה"ל נמצא בתהליך התעצמות רחב היקף הכולל גם קליטת מערכות נוספות. קליטת מטוס התדלוק הראשון מסמנת צעד נוסף במהלך זה ומחזקת את יכולות ההרתעה והתקיפה של מדינת ישראל מול אויביה.