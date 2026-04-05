ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
הכטמ"מ, בעל מראה דמוי מסוק 'צ'ינוק' אמריקני, מיועד לתמיכה בכוחות מיוחדים ובסיוע הומניטרי מרוחק. הוא מגיע לטווח פעולה של 600 ק"מ, מסוגל לפנות 6 פצועים, ונבנה מחומרים עמידים בפני חלודה ואבק (בעולם, טכנולוגיה)
תיעוד דרמטי שמתפרסם בשעות האחרונות ברשתות החברתיות מציג מטוס תובלה של צבא טורקיה נופל בסחרור מגובה רב עד להתרסקות הבלתי נמנעת | המטוס נראה נופל בסחרור ומותיר אחריו שובל לבן משני כנפיו, עד לרגע הפיצוץ | ארדואן דיווח על הרוגים ואמר כי הוא "עצוב" מהמקרה | תיעוד (בעולם)
מטוס תובלה של חיל האוויר נפגע בשבוע שעבר מציפור שהתנגשה בשמשת תא הטייס במהלך טיסה בין בסיסי חצור ועובדה | הקברניט שישב בצד שמאל נפצע באורח קל, אך הצוות הצליח להנחית את המטוס בבטחה | בצה"ל מציינים כי מדובר בסיכון מוכר בעונות הנדידה, וכי מופעלים אמצעים מתקדמים לצמצום התופעה (תחבורה)