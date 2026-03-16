כוחות צה״ל זיהו אתמול (ראשון) חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס, שתכננו לבצע פיגוע טרור נגד כוחות צה"ל.
צה״ל תקף וחיסל את המחבלים החמושים במטרה להסיר את האיום.
כעת דובר צה"ל מאשר כי בין המחבלים שהותקפו וחוסלו, היו מביניהם שהשתתפו בטבח השביעי באוקטובר ואלו שמותיהם:
ראמי אבראהים חרב ומצעב זיאז דרה - שני מחבלי נוח'בה שפשטו לשטח הארץ בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר שתכננו לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברצועה בטווח הזמן המיידי
עבד מחמד עמצי - מחבל בארגון הטרור "ועדות ההתנגדות העממית", ארגון הפועל לקידום מתווי טרור בחסות חמאס
תופיק חאלדי - מחבל של ארגון הטרור חמאס
יחד עם המחבלים חוסלו שלושה מחבלי חמאס נוספים. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.
0 תגובות