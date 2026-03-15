בעוד שלטון הרשע בטהרן מנסה להפגין שליטה, המציאות בשטח מלמדת על מצוקה גוברת. אזרחים איראנים הפכו בימים האחרונים ל"עיניים" בשטח, כשהם מדווחים על כל תנועה חשודה של כוחות הביטחון. לפי הדיווחים, אנשי המשטר אינם בוחלים באמצעים ומנסים להיטמע בין האזרחים – במנהרות, במוסדות חינוך ואפילו בתוך מוניות, הכל כדי לחמוק מזעם הרחוב ומהעין הצופיה. כך דיווחה ספיר ליפקין בחדשות 12.

ניצול המרחב הציבורי בבירה הבוקר פורסמו עדויות כי כוחות הביטחון של המשטר ממשיכים לנצל באופן ציני מרחבים אזרחיים בטהרן לצורך הצבת כוחות ותנועה. מתברר כי תחנות המשטרה בשכונות פסדראן ומג'ידיה השתלטו על חניונים של מרכזי קניות הומי אדם בשכונת הרווי שבצפון-מזרח העיר. "קניון אלמאס הרווי סנטר ורוז'ה סנטר הפכו למקום שבו הכוחות מוצבים", נחשף בעדות מהשטח.

במקביל, פורסמה רשימה מפורטת של חסימות ומחסומים שהוקמו בחסות החשיכה ברחבי טהראן. החל מהשעה 18:30 נראו מחסומי בידוק ברחוב סאחב-ג'מע, ברחוב קזווין, בכיכר מח'בר א-דולה ובצירים מרכזיים נוספים כמו כביש המהיר המאת ורחוב אזאדי. עדויות נוספות שהגיעו באישון לילה מצביעות על פריסה רחבה גם בצומת סרצ'שמה ובשדרות וליעצר, מה שמלמד על ניסיון המשטר לחנוק את חופש התנועה של האזרחים.

זעם ותקווה לשינוי אל מול הדיכוי והמחסומים, נשמעים קולות נוקבים נגד שלטון האייתוללות. אזרחים העוקבים אחר ההתפתחויות מקווים כי המכות הניחתות על כוחות המשטר יביאו לשינוי המיוחל.

שני אזרחים התייחסו לאפשרות של ערעור יציבות המשטר בעקבות התקיפות האחרונות. אחד מהם בירך על המהלכים הצבאיים נגד אנשי ה'בסיג'' וכתב: "האירוע הגדול ביותר היום הוא שישראל החליטה לתקוף את ההתכנסויות הליליות של הבסיג’. כל הכבוד לכם. זה הכיוון הנכון".