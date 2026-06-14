כ-30 שנה לאחר שחיל האוויר הישראלי הוציא אותו לחלוטין משימוש, מטוס הקרב "כפיר" חוזר לפעילות מבצעית מלאה בסרי לנקה. המדינה האסיאתית דיווחה לאחרונה על טיסת בכורה מוצלחת של מטוס הכפיר הראשון שעבר השבחה מקיפה על ידי התעשייה האווירית הישראלית, באירוע חגיגי שבו השתתפו בכירים מקומיים.

המטוס, שפותח בישראל בשנות ה-70 כתגובה לאמברגו הצרפתי, ממשיך להפתיע את עולם התעופה הצבאית. גם בחלוף 53 שנים מאז שהמריא לראשונה, הכפיר עדיין טס באופן מבצעי ברחבי העולם - בקולומביה, בסרי לנקה, ואפילו בשמי ארצות הברית.

עסקה של 50 מיליון דולר

ההיסטוריה של הכפיר בסרי לנקה החלה ב-1996, כאשר המדינה רכשה 12 מטוסים מישראל ששימשו אותה בלחימה מול המורדים הטאמילים. כעת, במסגרת חוזה שערכו נאמד ב-50 מיליון דולר, משדרגת סרי לנקה את חמשת המטוסים שנותרו ברשותה לקראת המשך שירות עד אמצע שנות ה-30 של המאה ה-21.

תהליך המודרניזציה כולל קוקפיט מתקדם וחדיש, מחשב משימה מעודכן ומערכות אוויוניקה משופרות. על פי הנמסר, פרויקט השדרוג צפוי להאריך משמעותית את חיי השירות של המטוסים ולשפר את יכולותיהם המבצעיות.

מהמיראז' הצרפתי למנוע אמריקאי

הכפיר מבוסס על מטוס המיראז' 5 הצרפתי, אך משלב תכנון אווירודינמי צרפתי עם מנוע סילון אמריקאי מדגם J-79 מתוצרת ג'נרל אלקטריק. ההחלטה על פיתוחו התקבלה לאחר מלחמת ששת הימים ב-1967, בעקבות האמברגו הצרפתי שהוטל על ישראל והקשה על הצטיידות צה"ל במטוסי קרב.

משנת 1975 יוצרו מעל 220 מטוסי כפיר בקווי הייצור של התעשייה האווירית. המטוס הוצג לראשונה לציבור הישראלי במפגן חיל האוויר ביום העצמאות במאי 1975, ובשנה שלאחר מכן הוצג בסלון האווירי בפארנבורו שבבריטניה לצורכי שיווק בינלאומי.

הפעילות בקולומביה מתקרבת לסיום

חיל האוויר הקולומביאני מחזיק בטייסת כפיר מבצעית שנרכשה מהתעשייה האווירית לפני כ-15 שנה. המטוסים עברו בשעתם שדרוג נרחב שכלל שילוב של מכ"ם ישראלי מתקדם, יכולת תדלוק בשחקים וחימוש מתוצרת חברת "רפאל".

כדי לתמוך במערך זה, קולומביה אף רכשה מטוס בואינג 767 שהוסב על ידי התעשייה האווירית למטוס תדלוק. עם זאת, עידן הכפיר במדינה מתקרב לסיומו - קולומביה כבר חתמה על עסקה לרכישת מטוסי סאאב גריפן חדשים משבדיה, והיא צפויה להתחיל בהשבתת הכפירים במהלך השנה הבאה.

גם אקוודור השכנה הצטיידה בעבר בטייסת כפיר משלה - המדינה רכשה 12 מטוסים מדגם C-2 ב-1982, ועוד 4 מטוסים נוספים ב-1996. אולם טייסת זו כבר הוצאה משימוש וקורקעה.

למה המטוס הישראלי עדיין טס בארה"ב?

שישה מטוסי כפיר ממשיכים לטוס בשירות חברת ATAC האמריקאית, המספקת לצבא ארצות הברית שירותי "ביום אויב" - אימון טייסים מול כוחות מדומים. בעבר, הצי האמריקאי הפעיל באופן ישיר 24 מטוסים מסוג זה תחת הסימון הרשמי F-21.

בעידן הנוכחי, הממשל האמריקאי מעדיף לחכור את שירותי האכיפה והאימון הללו מחברות קבלניות פרטיות. המטוסים הישראליים ממשיכים לשמש ככלי אימון יעיל למול מטוסי קרב מתקדמים של חיל האוויר האמריקאי.

למרות פרויקט הלביא שבוטל, הפסקת הייצור ההיסטורית של הכפיר, והחלטת חיל האוויר הישראלי להיפרד ממנו באמצע שנות ה-90 - המטוס הישראלי מסרב לפרוש. גם בחלוף יותר מחמישה עשורים מאז שהמריא לראשונה, הכפיר ממשיך לשרת ברחבי העולם וצפוי לציין יותר מ-60 שנות טיסה פעילות.