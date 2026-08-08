בריאיון שנתן לרשת BBC, מסר האנטר ביידן, בנו של הנשיא האמריקאי לשעבר ג'ו ביידן, עדכון מדאיג על מצבו הבריאותי של אביו. לדבריו, המחלה שאובחנה אצל הנשיא לשעבר התפשטה למערכות שונות בגופו, והוא סובל מכאבים עזים.

"זה קשה מאוד ועצוב לראות", אמר האנטר בריאיון. "הייתי רוצה שהוא יתלונן יותר, כי זה לא טוב. הסרטן התפשט, עבר גרורות לעצמות ולמערכות נוספות. זה מאוד כואב. זה מאוד מתיש מבחינות רבות, אבל הוא עדיין שם בחוץ. הוא עדיין עושה את שלו... הוא כל כך מאמין במדינה הזו".

ביידן, בן 83, אובחן במאי השנה עם צורה אגרסיבית של סרטן הערמונית. מאז האבחנה הוא עובר טיפולים הורמונליים וסדרת טיפולי הקרנות במטרה לעצור את התקדמות המחלה.

בנו, שעצמו היה מעורב בשנים האחרונות בסוגיות משפטיות וציבוריות שונות, הביע בריאיון את הערכתו לאביו ולמסירותו למדינה.

בהמשך הריאיון התייחס האנטר גם לחנינה הנשיאותית שקיבל מאביו בדצמבר 2024, בסוף תקופת כהונתו של ביידן כנשיא. "אני האדם הכי מיוחס שיכול להיות בהקשר הזה", אמר. "הייתי אחד מתוך אחד, ואני אסיר תודה לנצח על כך".

החנינה ניתנה לאחר שהאנטר הורשע בעבירות פדרליות הקשורות לנשק ולמס. ביידן האב, שהצהיר בעבר כי לא יעשה שימוש בסמכויותיו הנשיאותיות כדי להתערב בהליכים הפליליים נגד בנו, שינה את עמדתו בסוף כהונתו והעניק לו חנינה מקיפה על עבירות שביצע או עשוי היה לבצע בין השנים 2014 ל-2024.