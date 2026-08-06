אירוע מדאיג התרחש בפארק שעשועים מוכר בניו ג'רזי שבארצות הברית, כאשר תקלה טכנית במתקן גרמה לנוסעים להישאר תקועים באוויר במצב הפוך.

המקרה אירע במתקן בשם "Wipe Out" בפארק פליילנד'ס קאסטווי קוב הממוקם על הטיילת באושן סיטי. על פי הדיווחים, הנוסעים נותרו תלויים בגובה רב במשך כחמש עד שבע דקות.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמע אחד הנוסעים קורא: "תורידו אותי מכאן". אישה שעמדה בסמוך למתקן ניסתה להרגיעו וקראה אליו: "אתה בסדר, אתה בסדר".

מבקרים שהמתינו בתור צפו בנוסעים התקועים בזמן שצוות הפארק פעל לטפל בבעיה.

קייטלין גולי, אם שתיעדה את המקרה, מסרה כי זו הייתה התקלה השנייה באותו ערב במתקני הפארק, והדבר עורר בה חשש רב לשלומם של שלושת ילדיה שגם הם השתמשו במתקנים באותו ערב.

הגורם לתקלה טרם התברר. מתקן ה-Wipe Out מעלה את הנוסעים באמצעות זרוע מכנית לגובה רב ומסובב אותם בתנועות שונות, כולל סיבובים הפוכים.