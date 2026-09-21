בכל בית בישראל שוררת בימי הרחמים והסליחות תחושת קדושה עמוקה, אך במעונו של ראש ישיבת סלבודקה מרן הגאון רבי דוב לנדו, התמזגו יחד דמעות תפילה על כלל ישראל לצד רגעי הוד שנחרתו בלב המשתתפים.

עוד בטרם התעטפו בטליתות לקראת תפילת 'כל נדרי', נרשם רגע מרגש במיוחד. על שולחנו של ראש הישיבה הונחו רבבות שמותיהם של תורמי קופות הצדקה – עמך בית ישראל, המבקשים להיוושע. מרן ראש הישיבה התרגש למראה אלפי הפתקאות, והעתיר בבכייה ובדמעות שליש על הכלל והפרט, בבקשה שתתקבל גזירתם לטובה ושייכתבו בספר החיים והשלום.

עם צאת החמה וקבלת היום הקדוש, עלה מרן הגר"ד לנדו להיכל ישיבת סלבודקה. במעמד נורא הוד, אחז ראש הישיבה בספר התורה לצדו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כשהמוני תלמידי הישיבה מביטים ביראת כבוד בשני מאורי הדור הניצבים כחומה בצורה למען קיומו של עולם התורה.

לאחר מכן חזר ראש הישיבה לביתו, שם נערכה תפילת מעריב במניין מצומצם של בני המשפחה והתלמידים המקורבים. לפני התיבה עבר נכדו, מראשי ישיבת סלבודקה לצעירים, הרב מנחם לנדו, אשר הוביל את התפילה ברטט ובכיסופים.

תפילת שחרית של יום הכיפורים נפתחה במעונו של מרן הגר"ד לנדו עם הנץ החמה. האווירה הזכה של בוקר היום הקדוש התמלאה בתפילה זכה, אותה הוביל תלמידו, הרב מאיר בלום, משגיח בישיבת 'משכן התורה' לצעירים.

בשיאה של התפילה כובד ראש הישיבה בעליית 'שלישי', ולאחריה נערך מי שברך מיוחד ומרגש להצלחתם, ישועתם והגנתם של כלל ישראל בארץ ובבתיהם. את תפילת מוסף, הרוויה בסדר עבודת כהן גדול, הוביל ברגש תלמידו הרב משה רבינוביץ.

לתפילת מנחה בבית מרן הגר"ד הייתה ניחוח של מסורת וגעגוע: לפני התיבה עבר הרב אליעזר פישר, בנו של המזכיר המיתולוגי של ישיבת סלבודקה, הרב שלום פישר זצ"ל. המתפללים לא יכלו שלא להתרגש למראה הבן הממשיך את דרך אביו, שהיה עובר מדי שנה בשנה לפני התיבה בתפילת מנחה בהיכל הישיבה.

עיצומו של יום הגיע עם תפילת נעילה. ראש הישיבה עלה שוב להיכל ישיבת סלבודקה, לעמוד בראש מאות תלמידיו בשעת נעילת שער. זעקות "שמע ישראל" ו"ה' הוא האלוקים" הרעידו את ספלי הישיבה, ומיד לאחר תקיעת השופר הבוקעת רקיעים, פרצה השירה האדירה "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".