ממעמד קריאת המגילה ועד לריקודין קדישין, מאות בחורי ישיבת סלבודקה המעטירה חגגו את ליל חג הפורים במחיצת ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש אשר אף הופיע למסיבת פורים ועודד השירה בעוז | הבחורים עלו על השולחנות ופיזזו | סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
אווירה של אימת הדין הורגשה הבוקר (שני) בהיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק. לאחר תפילת שחרית, התכנסו גדולי ישראל ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, למעמד התרת נדרים.במראה מיוחד ומרגש, כשהתלמידים מסובבים אותם כחומה בצורה, התיישבו ראשי הישיבה זה מול זה והתירו זה לזה את הנדרים, השבועות והאיסורים שקיבלו על עצמם בשוגג במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)
ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק פתחה היום את זמן אלול בתפילת מנחה | בתפילה השתתף ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, לצד רבני הישיבה | התרגשות מיוחדת נרשמה בקרב תלמידי שיעור א', שעבורם זהו זמן אלול הראשון בחייהם, הבחורים הצעירים יזכו ללמוד בצילם של גדולי הדור נשיאי הישיבה, ולספוג מהאווירה הייחודית של המקום (עולם הישיבות)
לאחר כלות ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי נחמן פלונצ'ק זצ"ל, מראשי ישיבת סלבודקה, התקיימה אמש (רביעי), בהיכל ישיבת 'סלבוקה' המעטירה, עצרת מספד לזכרו | גדולי הרבנים וראשי הישיבה נשאו דברים נלהבים (עולם הישיבות)