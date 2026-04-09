תיעוד ענק ומרהיב מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב 45 | החל מקריאת הקורבנות, תשליך, כפרות, עריכת השולחנות הטהורים בראש קהל עם קודש, הבדלה ובדיקת הלולבים | מעמדי ההוד נערכו בהיכל ביהמ"ד החדש והמפואר, מלבד עריכת השולחנות הטהורים שזאת עוד ערך הרבי בביהמ"ד הישן של החסידות (חסידים)
הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שהה ביום כיפור בהיכל ישיבתו בבית שמש במחיצת תלמידיו ומקבץ נגידים מארה"ב שהגיעו במיוחד מארה"ב לחסות בצילו ליום הכיפורים | בליל יום כיפור לפני מעריב נשא הפוסק את דרשתו המסורתית הנמסרת מידי שנה בליל יום כיפור בבכי תמרורים, בה עורר את התלמידים לשוב בתשובה שלימה תוך שהוא מזכיר את מאורעות השנה החולפת | צפו בתיעוד מערב היום הקדוש בצילו (עולם הישיבות)
מראות מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר הקודש אשלג | עליה לציון בעל הסולם בהר המנוחות | מעמד תשליך, חלוקת מזונות ערב יום הקדוש , תפילת מעריב במוצאי יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, וטיש יארצייט שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה"סולם" זיע"א (חסידים)
יהודי ברלין לא ממש מתרגשים מגרף האנטישמיות העולה באופן מתמיד וביום כיפור האחרון, נהרו אלפי יהודי העיר ל-10 מניינים גדולים, בהובלת הרב יהודה טייכטל | מיוחד: תיעוד מבית הכנסת הגדול - כפי שצולם, רגעים לאחר צאת הצום (יהדות בעולם)
גם מבירת הגליל, כרמיאל, אנו מקבלים תיעוד מרהיב ומרומם מיום הכיפורים בהיכל ישיבת 'רנה של תורה', בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט | בערב היום הקדוש, ראש הישיבה נשא שיחת התעוררות חודרת ומחזקת, לקראת הכניסה ליממה של תשובה וטהרה. בהמשך, ערך ראש הישיבה 'התרת נדרים' | בערוב היום נצפה ראש הישיבה אחוז שרעפים בדרכו לבית המדרש לבוש בבגדי לבן | עם דמדומי חמה, נצפו תלמידי הישיבה וראש הישיבה באמירת 'אור זרוע לצדיק' בתחילת היום הקדוש לפני ארון הקודש הפתוח (עולם הישיבות)
סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, השתתף בתפילות יום הכיפורים בבית חב"ד במיאמי ביץ' ודיבר עם הקהל לפני 'יזכור' | הוא גם שיתף בלוח הזמנים שלעיתים מזיז הנשיא טראמפ, כדי שיוכל להיפגש עם משפחות חטופים (אנשים)
כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לשהות ביום הקדוש בצל האדמו"ר החדש, שעלה זה עתה על כס האדמו"רות | בראש החסידים שנהרו נצפה אחיו הצעיר, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא ששהה בימי ראש השנה באומן | בלילה שלפני יום הקדוש ערך הרבי מנהג תשליך בחצר בית המדרש בירושלים, ובמוצאי החג ערך טיש מרומם ונעלה כשגבאי אביו זצ"ל עומדים מאחוריו לשמשו בקודש (חסידים)
לקראת יום הכיפורים, התכוננו בחצה"ק נדבורנה ירושלים בהיערכות יוצאת דופן | קיר הסוכה שבסמוך לבית המדרש נהרס לצורך הרחבת בית המדרש, על מנת להכיל את מאות המתפללים שגדשו את המקום ביום הקדוש | בצאת הצום, נצפה המשב"ק הוותיק רבי יחזקאל פרנקל עומד מאחורי כיסאו של האדמו"ר, וגם בקידוש לבנה ברחובה של עיר (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם מיום הכיפורים בחצה"ק ויזניץ, החל מאמירת תשליך בפארק מנחם בגין בתל אביב | סליחות ערב יום הקדוש | מצות כיסוי הדם | תפילת שחרית | לחיים אצל הרבנית | טיש ערב יום הקדוש | בכניסה לבית מדרש לכל נדרי | בשירה ומעריב מוצאי יום הקדוש | קידוש לבנה | אויספסטען עם האורחים מחו"ל | טיש מוצאי יום כיפור (חסידים)
סיקור נרחב מתפילות יום הכיפורים בישיבת 'כסא רחמים' בראשות הגה"צ הרב צמח מאזוז | התפילה על החטופים קודם 'כל נדרי' כהוראתו של ראש הישיבה זצ"ל | התשובה מדוע החמאס לא משחרר עדיין את החטופים? ומדוע נשנק הגר"צ השנה מבכי באמירת ההשכבות לאחר תפילת 'כל נדרי'? • סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
האדמו"ר מאמשינוב נצפה יממה קודם יום הכיפורים באמירת סדר תשליך, בחצר ביתו של איש העסקים דובי רודנסקי בשכונת בית וגן בירושלים | לדברי החסידים, האדמו"ר עדיין שוהה כעת בעיצומו של צום יום הכיפורים מתוך התעלות מיוחדת, והוא צפוי לערוך את ההבדלה על הכוס רק בעוד שעות אחדות, ממש סמוך לשקיעת החמה של ערב שבת קודש (חסידים)
אמש, בסיום יום הכיפורים, ערך האדמו"ר מספינקא את השלחה"ט ברוב הוד והדר | בסעודה שולבה גם סעודת הילולא לעילוי נשמת רבו המובהק של האדמו"ר – הרה"צ רבי אשר פריינד זצ"ל, כשבמהלכה נשא הרבי דברי חיזוק והתעוררות לזכר דמותו המאירה של הצדיק (חסידים)
סיקור ותיעוד מיוחד מיום הכיפורים בצל קודשו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | במהלך יום הקדוש שהה בהיכל ישיבתו המעטירה | לקראת תפילת נעילה ביקש ראש הישיבה לזרז את בעלי התפילה שיסיימו בזמן | צפו (עולם הישיבות)
במהלך יום הכיפור, חיל הים עצר מעל 400 מפליגים בניסיון לפרוץ את הסגר הימי ברצועת עזה. בצפון הרצועה כוחות אוגדה 99 השלימו אחיזה מבצעית בציר נצרים, וחיל האוויר יירט מספר שיגורים. בנוסף, צה"ל הגביר את הכוחות ביהודה ושומרון, תקף מחבלים בחיזבאללה ויירט כלי טיס בלתי מאויש מתימן. קצין נפצע באורח קשה ברצועת עזה ופונה לבית חולים (בארץ, צבא וביטחון)
בכנס רפואה והלכה לקראת יום הכיפורים חשף הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מה עשה אביו, מרן הגאון רבי עובדיה, כששמע שאביו ז"ל מתעקש לצום ביום כיפור | הראשל"צ הדגיש את החשיבות בשמירה על הבריאות וההקשבה להוראות הרופאים בצום (חרדים)