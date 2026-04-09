הניתוח הצליח: שורד השבי מודה לעם ישראל על התפילות

אלי'ה כהן עם ספר התהילים שקיבל מאמא ( צילום: כיכר השבת )

שורד השבי אלי-ה כהן מסר היום (חמישי) עדכון מרגש לאחר שעבר בהצלחה ניתוח בכף רגלו, שנפצעה קשה במהלך החטיפה ב-7 באוקטובר. "עם ישראל האהוב שלי תודה רבה לכם על כל התפילות והאהבה, הניתוח עבר בהצלחה", כתב בהתרגשות.

בעדכון שפרסם לאחר הניתוח, הוסיף אלי-ה: "עכשיו מחכה לי שיקום ארוך. אבל את החלק הקשה ביותר עברנו. אני מעריך ואוהב אתכם, תודה שזכיתי להיות חלק מהעם הזה". כהן, ששוחרר ממנהרות חמאס לאחר 505 ימי שבי, דחה את הניתוח במשך תקופה ארוכה בשל הטראומה שחווה בבתי החולים ברצועת עזה. רגע לפני הניתוח הוא פנה לציבור בבקשה מרגשת: "תתפללו עליי, שבעז"ה אעמוד תחת החופה".

"אם לומר את האמת, פגישה עם בית חולים זה משהו שהוא מאוד לא פשוט עבורי בעקבות טראומה שחוויתי בתוך הבית חולים בעזה", שיתף אלי-ה בשעות הבוקר המוקדמות. "האמת שזו גם אחת הסיבות שאני לא הולך לשיקום בבית חולים, כי המקום הזה נורא נורא מציף אותי".

כף רגלו של אלי-ה נפצעה קשה במהלך הירי שחווה במיגונית בכביש 232 באזור רעים, ממנה נחטף בידי מחבלי חמאס. "ב-7 באוקטובר נחטפתי לרצועת עזה עם כף רגל מרוסקת לגמרי בעקבות הירי שחווינו בתוך המיגונית", הסביר.

הפחד הגדול ביותר שליווה אותו לקראת הניתוח היה שלא יוכל לעמוד בחתונתו. "יש בי גם פחד מאוד גדול שהניתוח הזה לא יעבור כמו שצריך, מה שזה בגדול אומר שאני לא אוכל לעמוד בחתונה של עצמי", שיתף בפנייתו המרגשת לפני הניתוח.

במהלך תקופת השבי, אלי-ה שמר על אמונה חזקה שסייעה לו לעבור את הימים הקשים. בריאיון שנתן לאחר השחרור, הוא סיפר כיצד התפלל מדי בוקר במנהרות, אף שעיניו היו מכוסות והיה כבול בשלשלאות. "כל יום היה צום, בלי חשמל, בלי אוכל. הדבר היחיד שהיה לי להציע זה תפילה", תיאר.

יצוין כי לפני כשבועיים התקבלה בשורה משמחת כאשר צה"ל והשב"כ חיסלו את מפקד מחלקת הנוח'בה שפיקד על הרצח במיגונית ממנה נחטף אלי-ה. "קודם כל, ברוך השם - אבא תודה", הגיב אז בסרטון משותף עם זיו עבוד, שורדת נוספת מאותה מיגונית. המונים ממשיכים להעתיר בתפילות לרפואתו המהירה והשלמה של אלי-ה.