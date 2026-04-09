העתירו בתפילות, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, רבה של בני ברק, אושפז בבית החולים 'שיבא' בתל השומר ועובר בשעה זו ניתוח במעיים • הציבור נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה • שמו לתפילה, רבי שבח צבי בן דינה מרים (חרדים)
סיפור מפתיע: משפחה דתית שנקלעה בעל כורחה להיות בערב שבת בבית החולים, לא ידעה את נפשה מרוב צער, שכן הם לא התארגנו לשבת, אח בית החולים, התנדב להיות ה'גוי של שבת' שלהם, לאחר כמובן שקיבלו אישור מרב | הסיפור המלא (חדשות בריאות)
יהודה לייב לזרוב, בחור ישיבה חסיד חב"ד מטקסס שנפצע קשה בפיגוע בסידני, בעת שסייע למארגני אירוע חנוכה במקום, עבר הלילה ניתוח שביעי בהרדמה | קודם לכן ביקש להניח תפילין. הניתוח עבר עם התוצאה "הטובה ביותר" שיכלו לצפות לה (חרדים בעולם)
חייה של ילדה בת 7 אשר בלעה את הממתק ואת מקל האחיזה במהלך מסיבת חנוכה, ניצלו בחדר הניתוח בהדסה עין כרם | ד"ר אורגד: "אחת הבעיות המשמעותיות היא שכאשר המקל עובר למעי הדק, לא ניתן להוציא אותו באנדוסקופיה פשוטה, והוא עלול להתקדם ולהיתקע במעבר בין המעי הדק למעי הגס" (בריאות)
לוחם צה"ל שנפצע קשה בהיתקלות הקשה בסוריה בסוף השבוע, הובהל לחדר הניתוח בבית החולים רמב"ם. אז גם התברר שהכדור שנורה לעברו חדר את האפוד שלבש - ונעצר בליבו | בינתיים החליטו הרופאים להשאיר את הכדור (בריאות, בארץ)
אלון אהל עבר ניתוח עיניים מורכב ויוצא דופן בבילינסון. הוצאו רסיסים מהעין ובוצעה השתלת עדשה | הניתוח עבר בהצלחה ואת תוצאותיו ניתן יהיה לבחון בימים הקרובים: "כשגילינו שניתן להציל את העין - "היה רגע מרגש ומלא תקווה" (חטופים)
מטופלת שהגיעה לניתוח בעין ימין בבית החולים אסותא נותחה בטעות בעין השמאלית, בעקבות בלבול בצוות הרפואי ואי הקפדה על נהלים | לאחר גילוי הטעות, היא עברה ניתוח נוסף בעין הנכונה | לא דווח על נזק לעין שנותחה בטעות | הצוות המעורב הושעה לשבוע, והמקרה דווח למשרד הבריאות ומתוחקר על ידי בית החולים (בריאות)
דניאלה גלבוע, ששרדה את השבי בעזה, עברה הבוקר בשעה סמלית במיוחד ניתוח להסרת כדור ירי מרגלה - כדור שהמחבלים ירו לעברה ביום חטיפתה | היא חשפה פרטים נוספים על חוויית השבי הקשה שעברה בפוסט, שבו סיפרה על הניתוח (חטופים)
מנתחת פלסטית ברוסיה נידונה למאסר של 11 חודשים לאחר שגרמה לנזק חמור לעין של רעייתו של הרב אלכסנדר ברדה, נשיא פדרציית הקהילות היהודיות ברוסיה, במהלך ניתוח הרמת עפעפיים | האישה עברה ניתוחים נוספים אך ראייתה לא חזרה במלואה (בריאות)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א עבר הבוקר ניתוח דחוף בבית הרפואה מעיני הישועה בבני ברק | הוא נמצא כעת בחדר התאוששות והציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילה להחלמתו השלמה של מרן רבי אפרים דוב בן דבורה לרפו״ש (חרדים)
לאחר שעבר ניתוח מורכב בראשית השבוע, היום (שישי) הגיש עורך דינו של נתניהו בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לביטול הדיונים במשפטו בשבועיים הקרובים, בשל המלצת רופאיו להחלמה בביתו בתקופה זו | הפרקליטות נענתה לבקשה, בתנאי שראש הממשלה ימלא אחר המלצת הרופאים באופן מלא (בארץ, משפט נתניהו)