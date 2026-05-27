הרה"צ רבי נחמיה אלתר מסר: הניתוח עבר בהצלחה

האדמו"ר מגור ( צילום: אושי ויינגרטען )

התרגשות רבה בחצר הקודש גור: בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, מסר היום (רביעי) עדכון מרגש לציבור החסידים לאחר שהאדמו"ר עבר ניתוח קטרקט במרכז הרפואי 'מדיקל סנטר' בהרצליה.

"ברוך השם, הניתוח קטרקט של הרבי עבר בהצלחה", מסר הרה"צ רבי נחמיה. "הרבי ביקש למסור לכולם שברוך השם מרגיש טוב, בשורות טובות, ושהרבי בהצלחה. יהיה רצון שיהיה רפואה שלמה מן השמיים". כזכור, דיווחנו הבוקר כי האדמו"ר מגור צפוי לעבור הליך רפואי בעיניו. ההחלטה על קיום הניתוח התקבלה לאחר שבתקופה האחרונה סבל האדמו"ר מחולשה בראייתו וממיחושים שונים בעיניו. בעקבות כך, נערכו לאדמו"ר סדרת בדיקות מקיפות על ידי רופאים מומחים, שהמליצו על ביצוע פרוצדורה מיוחדת במטרה לשפר את הראייה ובכך לאפשר לו להמשיך בסדרי ההנהגה על מי מנוחות, ללא הפרעה.

יצא אתמול לאכסניה בהרצליה

על פי התוכנית, האדמו"ר יצא אתמול (שלישי) מירושלים לעבר אכסניה מתאימה שנשכרה עבורו במיוחד בסמוך לבית החולים בהרצליה. האדמו"ר ישהה במקום במהלך ימי ההתאוששות שלאחר הניתוח, עד לחזרתו לכוחותיו, ולאחר מכן ישוב למעון קודשו בירושלים.

רבבות חסידי גור ברחבי הארץ והעולם ליוו את האדמו"ר בתפילה במהלך הניתוח, ועתה מודים לבורא עולם על ההצלחה ומתפללים לרפואה שלמה.

כל עם ישראל מתפלל לרפואה שלמה ומהירה לאדמו"ר מגור שליט"א, ושיוכל לשוב במהרה להנהגת החסידות ולהמשיך להאיר את דרכם של רבבות חסידיו.