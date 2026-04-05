ברוך דיין האמת: בבורו פארק הלך לעולמו הנגיד החשוב הרב חיים קארן ז"ל, מגדולי עמודי התווך של חצר הקודש גור, וממשיך שושלת הצדקה המשפחתית, שהלך לעולמו בגיל 77 • צוואתו האחרונה: להיפרד מהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, אליו היה קשור בלב ונפש מאז ימי הרבי ה'בית ישראל' זי"ע • ההלוויה מחר בירושלים • (דיין האמת)
בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
במלאות שלושים לפטירת רבי שמעון שמעלקא ערבליך ז״ל: בנו, הנגיד ר’ ברוך ערבליך, מקים מקוה חדש בבית החסידים דגור ברובע ח’ • המעמד נערך בהשתתפות אדמו״רי העיר, ואישי ציבור בכירים • הצלם יהושע פרוכטר מגיש תיעוד (חסידים)
תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, התכנסו חסידי גור המתגוררים במתחם הסופרים בב"ב לסעודת הילולא בבית החסידים של גור | במהלך הסעודה זכו לשמוע דברי נועם מפי האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה (חסידים)
אבל בחסידות גור ובקהילה החרדית באשדוד | אמש בחצות הלילה הלך לעולמו הרה"ח ר' גרשון ליכטשיין ז"ל, מי שכיהן במשך למעלה מארבעים שנה כמזכיר המיתולוגי של ישיבת "בית ישראל" בעיר | המנוח, שהיה סמל למסירות ואצילות, התמודד בשנים האחרונות עם מחלה קשה וקיבל את ייסוריו באהבה. הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בהם בנו הגה"ח רבי לייבל ליכטשיין מראשי בד"ץ 'קהילות' (דיין האמת)
שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און הגיע אמש לחנוך אלפי יחידות דיור חדשות בפיונגיאנג הבירה | השליט הגיע לצד בתו שנתפסת כשלטת העתידית של המדינה, ואף ניצל את ההזדמנות לרכך את דמות השליט האכזר בעזרת גור כלבים קטן שגנב את ההצגה (בעולם)
לאחר שבתנועה לאיכות השלטון הודיעו הערב כי הם מתנגדים למינוי מקורבו של השר לשעבר גולדקנופף, יהודה מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י, בצעד חריג, גפני הוציא הודעת גינוי חריפה | גפני אמר: "התנועה המכנה את עצמה שפועלת ל"איכות השלטון" מתנגדת שמנהל רמ"י יהיה אדם חרדי" (פוליטי)
מופלגי חסידי גור בעיר בית שמש עלו למבחן על שו"ע חושן משפט במעונו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אשר אף בחן את ילדיהם דפי גמרא 'מזומנים', כשלסיום ביקש למסור לאדמו"ר מגור 'כולם מועמדים להיות מורי הוראה בישראל' | צפו בתיעוד המרגש באדיבות מערכת 'דברי חמד' (חרדים)
אירוע מזעזע התרחש בסוף השבוע האחרון באשקלון, כאשר אברך חסידי הותקף באכזריות ובאופן בלתי צפוי על ידי רוכב אופניים חשמליים. התוקף, שפניו לא צולמו במפורש, השליך לעברו של האברך אבן שפגעה בראשו וגרמה לפציעה. האברך, שנותר שרוע על הרצפה, קיבל סיוע מעוברי אורח שהיו במקום | האברך פונה לבית החולים להמשך טיפול, והמשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את התוקף (חרדים)
מתפללי השטיבל המרכזי של חסידות גור בלונדון הוזעזו הבוקר לנוכח המחזה הנורא - ספרי תורה הושלכו ארצה, ארונות אישיים נפרצו וקופות צדקה רוקנו מכספים | המשטרה המקומית חוקרת נסיבות האירוע, חשד לאירוע אנטישמי (חרדים)
הגה"ח ר' יצחק רוזמרין ז"ל, מזקני חשובי חסידי גור, נפטר בשיבה טובה בגיל 93. הוא שימש כבעל תוקע בבית המדרש הגדול בגור במשך 30 שנה וזכה לקשר קרוב עם אדמו"רי גור | הרה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, בא לבקרו שעות אחדות טרם פטירתו (דיין האמת)
סיפורה המרתק של חנות הספרים החסידית "אוצר הספרים" של חסידות גור, שהייתה ממוקמת בשכונת 'לואר איסט סייד' בניו יורק, ותרמה רבות לשימור התרבות היהודית באמריקה | מוגש בעקבות היארצייט של האדמו"ר האמרי אמת זי"ע (חסידים, היסטוריה)
שווה להיות שדכן בגור: לאור מצוקת השידוכים הנוראה בגור, הוחלט להכפיל את שכר השדכנים לבחורים ולבחורות מעל גיל 20 | המטרה לעודד אנשים נוספים להיכנס למקצוע השדכנות | מי יממן את ההוצאה המבורכת, וממתי המבצע נכנס לתוקף? כל הפרטים והמכתב המלא של השדכנים לחסידים כאן ב'כיכר' (חסידים)
הוועדה לענייני טכנולוגיה 'גור בשלמות' פרסמה הוראות מיוחדות לבחורי חסידות גור לתקופת בין הזמנים, הכוללות הגבלות על שימוש בטלפונים סלולריים, צפייה בסרטים וסרטונים, שמיעת שירים והאזנה לקווי תוכן | הפרטים המלאים (חסידים)
לרגל ערב
ראש חודש ניסן, נערכה אמש תפילת יום כיפור קטן בהיכל בית הכנסת המרכזי בעיר ערד
שהוקדשה לתפילה לשובם של החטופים בשבי החמאס בעזה | במעמד התפילה השתתפו בני משפחת כלפון שבנם עדיין שבוי בידי המחבלים (חרדים)
במעמד אדיר, בהשתתפות כ-900 תורמים של ’שרי האלף’ של איחוד מוסדות גור הופתעו התורמים כאשר נכנס לאולם במפתיע חמור בכור שנולד לאחרונה במושב אלקנה, הרה”צ ר’ נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, פדה את החמור בשם כל הקהל לאחר שנערכו הקניינים כראוי | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)