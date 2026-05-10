רב חסידי גור בבית שמש: "להעביר ילדים שמחכים בכביש"

בעקבות הטרגדיה הקשה בה נהרג הילד שמואל שחורי ז"ל בתאונת דרכים ברחוב חזון איש בבית שמש, פרסם הרב אריה צבי רוטנברג, רב חסידי גור בעיר ובארה"ב, מכתב דחוף בקריאה לתוספת זהירות בדרכים ושמירה קפדנית על כללי הבטיחות.

במכתב, שכותרתו "ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר", מעורר הרב רוטנברג את הציבור לחובת ההשתדלות ל"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". "אין מזריזין אלא למזורזין ובמיוחד אחרי שהתבקשנו לתוספת זהירות", כותב הרב, תוך הדגשת הצורך בעמידה על כל כללי הבטיחות והנחיות החוק "אשר הן בוודאי מצילות חיים".

קריאה למחזיקי רכב ולהולכי רגל

הרב רוטנברג מפנה את דבריו הן למחזיקי כלי רכב והן להולכי רגל. "עליהם לעמוד על המשמר, להקפיד הקפדה יתירה על כלל הנחיות החוק, הן במהירות הנסיעה, והן במתן אפשרות להולכי רגל לעבור בבטחה את הכבישים", הוא מדגיש.

גם הולכי הרגל, כך נכתב במכתב, נדרשים למשנה זהירות בהליכתם ולעבור את הכבישים מתוך הסתכלות לצדדים וללא היסח הדעת, כגון תוך דיבור בפלאפון. כזכור, הילד שמואל שחורי ז"ל נפטר השבוע לאחר שנפגע מרכב ברחוב חזון איש, כשהוא במצב אנוש ולמרות מאמצי ההצלה נקבע מותו בבית החולים שערי צדק.