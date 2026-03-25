כלל הילדים שפונו מבני ברק ופתח תקווה ל'שניידר' - שוחררו | תינוקת בת שנה וחצי שנפגעה בידה מההדף - אושפזה למעקב | ילדה בת 7 שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בערד לפני שלושה ימים מאושפזת במצב קשה בטיפול נמרץ (חדשות)
לאחר פגיעת הטילים הישירה בריכוזי חסידות גור בערד ובדימונה, ירדו בני האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, למסע חיזוק מיוחד בשליחות אביהם • הקשר הטלפוני המרגש עם אדמו"רי סאטמאר וסקווירא והשוקולדים שנשלחו מהקודש פנימה לילדים שבתיהם נהרסו • צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
שבעה ימים אחרי חנוכת הסניף, מצאו עצמם המתנדבים הצעירים של ארגון 'הצלה' בלב זירה רב נפגעים בערד • במפגש חוסן מיוחד שחזרו הגיבורים את רגעי החילוץ הדרמטיים, ושמעו דברי חיזוק מהרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור שהגיע להוקיר את פועלם (חרדים)
בטיש 'לחיים' שערך ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, התייחס בדם ליבו לנפילות הקשות בקהילת גור בערד, וכלשונו 'אצל אחינו' | בדבריו המשיל את האזעקות לרעמים שנועדו 'לפשט עקמומיות שבלב' וקרא לקהל: 'אל תתעסקו בטפל, הקב"ה מדבר איתנו אחרת' | האזינו לדברים המלאים (חסידים)
כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
ממדי הנס התבררו הבוקר לאחר הטיל הבליסטי שנפל בערד, ואחד נוסף בדימונה | גורמים בכירים אומרים ל'כיכר השבת' כי מי שהיה במקלט - לא נפגע | האם ישראל מתקשה ליירט בדרום? הנפילה בערד, הפייק ניוז, וכל האמת על האירוע (חדשות)
נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לזירת הנפילה בערד ונפגש עם חסידי גור במקום ועם נציגי העירייה | "אני יודע שלא פשוט לנו, לאדם הבודד שמאוים והולך כל הזמן למקלטים, כמו כולנו, אבל אני רוצה לעודד את עם ישראל״ (בארץ)
בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
8 שיגורים מאיראן הבוקר הובילו לסדרת נפילות ורסיסים בתל אביב, רמת גן, פתח תקווה ובת ים. מעל 10 נפצעו, בהם פצוע אחד במצב קשה. עורקי התנועה המרכזיים באיילון נחסמו, וכוחות ההצלה בשיא הכוננות. "נס גדול בלב העיר"| נרצח כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל נ"ט ששוגר מלבנון למשגב עם| משרד החינוך ביטל את הלימודים בכל הארץ| צה"ל הודיע על גל תקיפות באיראן (אקטואליה)
מגן דוד אדום הכריז על אירוע רב נפגעים בשל פגיעה ישירה של טיל איראני בעיר ערד | כוחות גדולים של חילוץ והצלה פועלים לחילוץ הנפגעים והעברתם לבתי החולים | מסוקי חיל האוויר הוקפצו לעיר בכדי לסייע בפינוי | הרס רב בזירת הנפילה • מתעדכן (אקטואלי)
במסגרת פעילות הממשלה לחיזוק הדרום והנגב, הממשלה תאשר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון בעיר דימונה תוכנית לאומית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר-קיימא ביישובי הנגב המזרחי - ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון (חדשות בארץ)
מאות חסידי גור מהעיר ערד התאספו בערב ראש חודש אלול לעצרת תפילה המונית ברחובה של עיר, נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל | ראש העיר שכידוע נבחר בזכות הקולות של החסידים, מתח ביקורת על העיתוי לאור המצב הביטחוני והחטופים בעזה.| צפו בתיעוד (חסידים)
פרשת
השבוע,
מטות-מסעי,
אנו קוראים על מלך ערד
שבא להילחם בעם ישראל |
מאמר העולם ‘בתי הקברות
מלאים באנשים שחשבו שאין להם תחליף’, האם היהדות היא דת של
תורה או של אנשים, ומה גוי לא יכול להבין?
(יהדות,
פרשת השבוע)