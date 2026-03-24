מפגש חוסן נערך למתנדבי ארגון "הצלה" שפעלו בזירת האירוע הקשה במוצאי שבת בערד, כאשר עבור חלק מהמשתתפים, בעיקר המתנדבים החדשים בסניף ערד שנפתח רק בשבוע שעבר, הייתה זו התמודדות ראשונה עם אירוע מורכב ורב נפגעים.

במפגש השתתפו כלל המתנדבים שטיפלו באירוע, לצד צוותי חוסן מקצועיים של מד"א. במהלך השיח שוחזרו הדקות הראשונות בזירה ושלבי הפינוי, תוך התמקדות בקושי הייחודי שאפיין את האירוע, האפשרות שכל מתנדב ייתקל בזירה בידידים קרובים או בבני משפחה.

את המפגש הובילו סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן, קמב"צ הצלה מנחם אינדיג ואחראי הסניפים חיים קריגר, אשר נכחו גם בזמן אמת בזירה ופיקדו על פעילות הכוחות. לצדם השתתפו הפראמדיק איציק שושן, אחראי מתנדבים ארצי, רונן גריזק אחראי מתנדבים במרחב נגב, ישראל כץ אחראי מתנדבים בערד, ומשה שכטר רפרנט חוסן.

במהלך המפגש נשמעו עדויות מהשטח. המתנדב יצחק שטרויסברג סיפר על חילוץ ארבעה ילדים בני משפחה אחת מתוך ההריסות, המתנדב יוסף גילברט שעזב באמצע שמחת הבר מצוה לבנו והגיב לאירוע תיאר את המורכבות שהשתלטה על האירוע והמשפחה, והמתנדב יוסי טאומן תיאר את הקושי והלבטים כנהג אמבולנס הראשון שפינה פצועים מהזירה לבית החולים סורוקה.

רגע מיוחד נרשם עם הופעתו של הרה”צ ר’ נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, שהאזין לעדויות וחיזק את רוחם של המתנדבים בדברי חיזוק ואמונה. בארגון הצלה מציינים כי מפגשי חוסן מסוג זה הם חלק בלתי נפרד מהליווי למתנדבים לאחר אירועים קשים, במיוחד כאשר מדובר בהתמודדות ראשונה בזירה מורכבת.

יו"ר ארגון הצלה, אשר שלומוביץ, שיבח את פעילות המתנדבים ואמר: "המתנדבים שלנו הוכיחו פעם נוספת שמסירות נפש להצלת חיים אינה תלויה בוותק. גם מי שנכנס לראשונה לזירה מורכבת כזו פעל בקור רוח, באחריות ובמקצועיות מרשימה, תוך חתירה למגע והצלת חיים".

מנכ"ל הארגון, יעקב יוזעף, הוסיף: "מדובר באירוע לא פשוט, עם מורכבות רגשית ומקצועית גבוהה מאוד. לראות מתנדבים, חלקם בתחילת דרכם, מתפקדים בצורה כל כך מדויקת, פועלים לפי הנהלים ומעניקים טיפול איכותי ומבצעים פינויים מצילי חיים, זו עדות לאיכות האנשים ולרמת ההכשרה בארגון".