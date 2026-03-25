לאחר פגיעת הטילים הישירה בריכוזי חסידות גור בערד ובדימונה, ירדו בני האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, למסע חיזוק מיוחד בשליחות אביהם • הקשר הטלפוני המרגש עם אדמו"רי סאטמאר וסקווירא והשוקולדים שנשלחו מהקודש פנימה לילדים שבתיהם נהרסו • צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
שבעה ימים אחרי חנוכת הסניף, מצאו עצמם המתנדבים הצעירים של ארגון 'הצלה' בלב זירה רב נפגעים בערד • במפגש חוסן מיוחד שחזרו הגיבורים את רגעי החילוץ הדרמטיים, ושמעו דברי חיזוק מהרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור שהגיע להוקיר את פועלם (חרדים)
ימים נעלים היו מנת חלקם של חסידי גור בארה"ב, עם ביקורו ההוד של הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור בקרבם | הרה"צ שהגיע בשליחות אביו לנחם אבלים את נגיד החסידות ר' שלמה ורדיגר שישב שבעה על פטירתה של אמו ע"ה, כבר ניצל את שהותו במקום, לביקורי חיזוק בקרב מוסדות התורה והחינוך של החסידות וביקר במעונם של גדולי ישראל והרחיב עמם בשיחה אודות המצב השורר בארה"ק | צפו בתיעוד (חסידים)
בכינוס פנימי סיפר הרה"צ נחמיה אלתר כי שאל את אביו האדמו"ר מגור מדוע חשוב לו לצאת בעצמו לארה"ב להקים את קרן עולם התורה של גור, ולא להסתפק בעסקני המוסדות, הרבי נימק: "כשראשי המדינה היהודית רודפים את לומדי התורה, אני חושש שזה יעורר קטרוג, צריך לעשות רעש הפוך של נתינה לאברכים" ● צפו בשיחה המלאה (חסידים)
במעמד אדיר, בהשתתפות כ-900 תורמים של ’שרי האלף’ של איחוד מוסדות גור הופתעו התורמים כאשר נכנס לאולם במפתיע חמור בכור שנולד לאחרונה במושב אלקנה, הרה”צ ר’ נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, פדה את החמור בשם כל הקהל לאחר שנערכו הקניינים כראוי | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
אלפי חסידי גור השתתפו במעמד הבחינה הפומבית למאות בחורי ישיבת 'פאר ישראל' דחסידי גור | האדמו"ר פיאר את המעמד לכבודה של תורה, הביע התרגשותו והאציל ברכת קודשו לכלל הציבור | וגם השדכנים של החסידות נכחו באירוע (חסידים)