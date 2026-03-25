בעוד הקהילה החרדית הגדולה בערד מנסה להתאושש מההרס הכבד שהותירה פגיעת הטיל הישירה בלב מעוז חסידות גור, נחשף גל של סולידריות מרגשת. הגיסים, האדמו"רים מסקווירא וסאטמר יצרו אמש (שלישי) קשר טלפוני עם האדמו"ר מגור כדי להתעניין בשלום הקהילה המונה כ-3,000 משפחות, והביעו נכונות לסייע למשפחות שנותרו ללא קורת גג.

בני האדמו"ר בשליחות הקודש למוקדי ההרס

בשליחות קודש מיוחדת של אביהם האדמו"ר מגור, ירדו בניו הרה"צ רבי נחמיה אלתר והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר לשטח, כדי לעמוד מקרוב על צרכי החסידים ולחזק את רוחם.

הרה"צ רבי נחמיה אלתר הגיע בשליחות הקודש לכינוס חיזוק מיוחד בעיר ערד, בהשתתפות רבני הקהילה, הגבאים והמרא דאתרא הגאון רבי מרדכי וולקביץ. הרה"צ סייר בין הריסות הבתים, נפגש עם מתנדבי 'הצלה' שפעלו ללא ליאות להצלת נפשות, וחילק שוקולדים שנשלחו באופן אישי מהקודש פנימה לילדים שבתיהם ניזוקו, מחווה שריגשה את החסידים עד דמעות.

אחיו, הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר הגיע בשליחות הקודש לחזק את קהילת החסידים בדימונה, שספגה פגיעה ישירה שעתיים לפני הפגיעה בערד. לאחר תפילת מנחה יחד עם כלל החסידים בהיכל הכולל המרכזי, נשא הרה"צ דברי חיזוק והעביר בדבריו דברות הקודש של אביו האדמו"ר, תוך הדגשת הנס הגדול שמנע אבדות בנפש. לאחר מכן עבר בין בתי המפונים וחילק לילדים מתנות יוקרתיות ושוקולדים שנשלחו מהקודש פנימה.

במהלך שהותם בדרום, הגיעו בני האדמו"ר לביקור מרגש בבית החולים 'סורוקה' בבאר שבע. שם עברו בין מיטות הפצועים, חילקו ספרי קריאה ומתנות יוקרתיות שנתרמו על ידי נדיבי עם, וישבו לשיחות אישיות עם החולים ובני משפחותיהם.

במהלך הביקור בבית החולים, נפגש הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר עם ראש עיריית דימונה, בני ביטון, ודן עמו בצרכי הקהילה ובפתרונות למשפחות שפונו מבתיהן.

הנס הגדול

בין סיפורי הגבורה והחסד, בולט נס אחד שהפך לשיחת היום בערד: ילד בן 4, שעף מחלון הקומה הרביעית כתוצאה מהדף הפיצוץ האדיר, שוחרר אתמול (שלישי) ב"ה מבית החולים כשהוא בריא ושלם. "זהו נס גלוי שאין לו הסבר טבעי", אומרים בקהילה, "יד ההשגחה שמרה עלינו".

עסקני החסידות ממשיכים לפעול מסביב לשעון כדי לשקם את ההרס ולהעניק מעטפת תמיכה לכל משפחה שנפגעה, תחת הדרכתו הצמודה של האדמו"ר.