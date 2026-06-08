אחרי 7 שנים של געגוע רק תפילות בלי ביקורי רבנים | זקן הפוסקים מארה"ב סיים מסע הקודש מרומם בארץ רושם עז הותיר אחריו האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, לאחר שסיים את מסע הקודש המרומם בארץ הקודש • במהלך הימים ניצל הרבי את הזמן לתפילות והשתטחות במקומות הקדושים בירושלים ובגליל • צפו בתיעודים נעלים (חסידים)