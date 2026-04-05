בצילו של זקן הפוסקים בארה"ב: צפו בתיעוד מרהיב מערב החג במעונו של האדמו"ר מסערדאהעלי בבורו פארק • החל מנהירת גדולי הרבנים למכירת החמץ והמכירה לנכרי המיוחס, ועד למעמד שריפת החמץ ואפיית מצות המצווה בצהרי היום בנעימת הלל ודבקות • גלריה (חסידים)
האדמו"ר מסערדאהעלי, הנחשב למזקני וחשובי הפוסקים החסידיים בארצות הברית, אפה את מצותיו לקראת חג הפסח במרכז החסידות בבורו פארק | האדמו"ר נצפה כשהוא מקפיד על כל קוץ וקוץ בתהליך, תוך שהוא מפקח בעצמו על כל שלב ושלב עד להוצאת המצות הפריכות מן התנור הבוער (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי נינו של זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי. החתן בן לנכדו, הרב אלעזר ניסן פריזאנט, בן האדמו"ר מצאנז זוועהיל וחתן הגה"צ רבי חיים אלעזר מנדלוביץ, חבר בד"ץ טארטיקוב. עב"ג הכלה בת הרב אשר הורנצ'יק, בנו של האדמו"ר מראדאשיץ זצ"ל וחתן הגה"צ רבי מאיר שנייבאלג, אב"ד האניפאלי (חסידים)
בחצרו של זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, בלב בורו פארק, התכנסו החסידים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו הטמירה בהדלקת נרות חנוכה | במהלך הימים אף זכו לקבל 'מטבעות קודש' לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד (חסידים)
בורו פארק החרדית חגגה ברוב שמחה, את שמחת נישואי נינתו של זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו''ר מסערדאהעלי, הכלה בת לנכדו הרה"ג ר' חיים אליעזר זילבר, ראש ישיבת סטוטשין בן האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר מאנדלאוויטש, חבר בד''צ טארטיקוב, עב"ג החתן אליעזר סופר, בן הרה"ג ר' פישל סופר, בן הגה"צ גאב"ד בואנוס איירס (חסידים)
במעמד רב רושם, ובראשות האדמו"ר מסערדאהעלי נערך מעמד שחיטת כבש שהתקבל במתנה מהאדמו"ר מסאטמר במהלך מעמד 'פדיון פטר חמור' | במעמד השחיטה השתתפו מאות תלמידי הישיבה וקהל רב מנופשי הקונטרי | השחיטה אושרה ככשרה למהדרין ע"י האדמו"ר, ששיגר את הראש במתנה לאדמו"ר מסאטמר לקראת ראש השנה (חסידים)
מראות חג הפסח בצילו של האדמו"ר מסערדאהעלי, מגדולי פוסקי ההלכה בארה"ב | תיעוד מרתק של אדמו"רים ורבנים מוכרים את החמץ שלהם לגוי לפני חג הפסח, כמתבקש על פי ההלכה | צפו בתהליך המכירה המסורתי, ובעוד מראות חג מרהיבים (חסידים)
מאות מתושבי בורו פארק התכנסו לדינר השנתי לטובת ישיבת 'סערדאהעלי' העומדת תחת נשיאות האדמו"ר, מגדולי פוסקי ההלכה בארה"ב | הדינר התקיים בליל 'ניטל' שבו נזהרים מלימוד התורה, והרבי בדבריו נמנע מלהזכיר דברי תורה, והרחיב על גודל מעלת החזקת התורה, ובפרט בדורנו | בסיום המסיבה קיבלו התורמים הנכבדים סט מהודר של זמירות שבת בכריכת עור (חסידים)