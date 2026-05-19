האדמו''ר מסערדאהעלי עם תלמידיו וחסידיו ( צילום: י. שטיין )

התרגשות רבה בחצר הקודש סערדאהעלי, אחרי שבע שנים שבהן לא ביקר בארץ ישראל, יגיע בשבוע הבא האדמו"ר מסערדאהעלי למסע מרומם והיסטורי בן שבועיים ימים בארץ הקודש.

האדמו"ר, הנמנה על זקני הפוסקים החסידיים בארצות הברית ומצדיקי הדור הבולטים בבורו פארק, צפוי להגיע מלווה בפמליית חסידים ואנשי מעשה, לקראת שרשרת מעמדים, ביקורי קודש ותפילות שיעוררו הדים רבים בעולם התורה והחסידות. במהלך ימי המסע, יבקר האדמו"ר בהיכלי התורה והישיבות בארץ. כמו כן, יפקוד האדמו"ר את קברי הצדיקים, הן ברחבי עיר הקודש ירושלים והן בגליל ובצפון הארץ, כדי להעתיר בתפילה ובתחנונים לישועת הכלל והפרט.

לפי התוכנית המסתמנת, האדמו"ר ימריא ממעונו שבארה"ב ביום שני הבא, פרשת בהעלותך י' בסיוון, וינחת בארץ הקודש למסע שיימשך שבועיים ימים מלאים וגדושים.

לפי המסתמן, את השבת המרוממת יערוך האדמו"ר באזור הרי ירושלים במתכונת של 'שבת סגורה' המיועדת לחסידיו, מעריציו ובני המשפחה בלבד.

האדמו"ר צפוי לסיים את מסע הקודש ולשוב למעון קודשו בשכונת בורו פארק שבניו יורק, ביום חמישי פרשת שלח י"ט בסיוון.

בחסידות משלימים בימים אלו את ההכנות הלוגיסטיות האחרונות לקראת קליטת קהל ההמונים והכנת מקומות האכסניה לאדמו"ר ולכל הפמלייה.