התרגשות בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי: לאחר שהבטיח האדמו"ר לפני כשנה לערוך מסע קודש עם בחורי הישיבות, השבוע נחשפו הפרטים המלאים על הנסיעה שיוצאת אל הפועל • מאות חסידים ותלמידים ילוו את הרבי למסע שיימשך שבוע ימים, כשבמרכזו: "שבת התאחדות" היסטורית באתרא קדישא מירון • כל הפרטים על המסע שצפוי להתקיים בחודש אלול (חסידים)
יו"ר האופוזיציה לפיד תקף הערב את החלטתו של יו"ר הכנסת אוחנה לא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה | "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע" הצהיר (פוליטי)
האדמו"ר מסאטמר נחת אמש בארה"ק | במעמדי קודש שנערכו לכבודו התייחס האדמו"ר לגזירת הגיוס המרחפת על בני התורה, והצהיר: "באתי לעמוד לימין לוחמי מלחמות השם נגד גזירת הגיוס הנוראה - ישנם אלו שמנסים לעשות פשרות ומוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארה"ק ילך לצבא - פשרות בגיוס הן שמד!"| צפו בתיעוד ענק מעמדי ההוד של היום הראשון בצל הקודש (חסידים)
שר הביטחון כ"ץ נפגש היום עם משלחת סנאטורים מארה"ב, שם שוחחו גם על ההסכם המתגבש בין ישראל לסעודיה | השר הבהיר כי סדר העדיפויות הוא כך: למנוע נשק גרעיני מאיראן, שחרור החטופים וחיסול החמאס בעזה - ולאחר מכן הסכם עם סעודיה (צבא, מדיני)