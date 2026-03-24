בצל המצב הביטחוני, האדמו"ר מביאלה בני ברק המריא לפולין למסע הקודש של תפילות והתעלות • הרבי שפך שיח בציוני הצדיקים קדושי עליון אבות החסידות • את השבת המרוממת ערך בעיירת פשיסחא איתן מושבו של ה'יהודי הקדוש' • צפו בתיעוד (חסידים)
בראש פמליה מצומצמת של חסידים ואנשי מעשה, יצא האדמו"ר מסקאליע למסע הקודש של השתטחות על קברי אבות במדינת פולין | במהלך המסע פקד האדמו"ר את ציוני אבות החסידות, שם העתיר לישועת הכלל והפרט בעת הזאת | לאחר ימי התעלות ונשגבים, שב האדמו"ר למעונו בבורו פארק שבארצות הברית (חסידים)
התרגשות שיא בארה"ב • ממשיך השושלת לבית קרעטשניף סיגעט, 'הרבי הצינור' פתח את ביקורו הראשון על אדמת ארה"ב מאז ההכתרה בשיירת רכבים שלא נראתה כמותה • צפו בתיעודים מהיום הראשון, החל מהליווי משטרתי ועד לפגישות פסגה במעונות האדמו"רים • ברוקלין ומונסי בהתרוממות הרוח (חסידים)
תיעודים עוצמתיים ומרהיבים ממשיכים לזרום מימי הביקור ההיסטורי של האדמו"ר מצאנז על אדמת ארצות הברית. הרבי, השוהה במדינה למסע חיזוק מיוחד בקרב קהילותיו הקדושות פוקד את מוסדותיו הכבירים |את השבת האחרונה ערך הרבי במתכונת מצומצמת בבית האכסניה במונסי | צלם המסע משה גולדשטיין מגיש תיעוד מסיום השבוע הראשון (חסידים)
מאות מחסידי אלכסנדר, השותפים לבניין הבית הגדול והמרכז העולמי, התאחדו למסע היסטורי ובלתי נשכח • מרגע השיא בציון הרה"ק מליז'ענסק, דרך שבת בקראקא ועד למעמד התפילה המרטיט ביום ההילולא של ה"ישמח ישראל" באלכסנדר • סיקור נרחב ומיוחד (חסידים)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
האדמו"ר מקאסוב, אשר איתן מושבו בעיר ואם בישראל לייקווד שבארה"ב, שהה בשבועות הקיץ בארה"ק כפי מנהג אביו, האדמו"ר זצ"ל | במהלך שהותו של האדמו"ר ערך מסע הקודש אל קברי הצדיקים במרומי גליל העליון, כשלפני כן פקד את אוהל בית ויז'ניץ בבית העלמין בבני ברק, שם העתיר בתפילה לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | צפו בתיעוד ענק ממסעו של האדמו"ר (חסידים)
התרגשות דקדושה שוררת בקרב מאות חסידי צאנז בארה"ב, עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מצאנז לביקור מרומם ונעלה בקרבם, ובמרכזה שבת התאחדות והתעלות כללית לכלל חסידי צאנז בארה"ב וקנדה | במהלך הביקור יזכו כלל החסידים להיכנס אל הקו"פ, וכן יתקיימו מספר מעמדי הוד, ושבת התאחדות כללית לכלל החסידים |הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ (חסידים)
תיעוד מרהיב מביקורו הממלכתי של האדמו"ר מגור על אדמת ניו יורק, בדרכו לביקור בבית אחד הנגידים אשר זכה להיות הראשון שפתח את המגבית בארה"ב | בתיעוד המרהיב נצפה האדמו"ר בדרכו לבית הנגיד, ובמסיבה של מצווה יחד עם קבוצה נכבדה של 'נדיבי עם' שנאספו יחדיו וזכו לברכתו האישית של הרבי (חסידים)
האדמו"ר מגור יצא למסע מגבית בארה"ב כדי לגייס תרומות עתק עבור אברכים הלומדים תורה בארץ ישראל | נגידים תרמו מיליונים למען הקמת 'קרן הצלת עולם התורה' | וגם, למה נמנע האדמו"ר מלכתוב אות בספר התורה | צפו בתיעוד מהיום הראשון של המסע (חסידים)
האדמו"ר מגור יצא למסע גיוס כספים היסטורי בארה"ב לאחר שנים רבות, במטרה לגייס מיליוני דולרים לטובת מוסדות התורה של חסידי גור בישראל. המסע כולל דינרים, ביקורים אצל נגידים ומעמד חנוכת בית לת"ת חדש | צפו בתיעוד מהמראתו של האדמו"ר מהארץ במטוס פרטי אל עבר ארה"ב (חסידים)
התרגשות רבה שוררת בקרב חסידי ביאלה, לקראת מסעו של האדמו"ר - לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, לפני כשנה - אל ערי ערש יסוד החסידות באוקראינה, יחד עם גדולי נדיבי הלב, תומכי המוסדות הקודשים בארה"ק | כל הפרטים (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 יצא אתמול למסע הקודש לפולין, לפקוד את ציונו הקדוש של זקינו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, ביומא דהילולא קדישא | טרם צאת האדמו"ר למסע הקודש עברו אלפי חסידים להעביר פתקאות ובו כתבו בקשותיהם לפני הצדיק, שהרבי לקח עמו למסעו | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ ערך את מסע הקודש למדינת פולין, שם העתיר בתפילה על קברי אבותיו הק' גדולי ומצוקי ארץ הטמונים במקום | האדמו"ר התנה את מסעו בכך שכל החסידים יוכלו להצטרף במחיר השווה לכל נפש - מחיר עלות בלבד | צפו בתיעוד מהמסע הקצר בן היומיים (חסידים)