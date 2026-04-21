הרב זעפרני בברזיל ( צילום: באדיבות המצלם )

במסגרת מסעו של גאב"ד "כתר תורה" הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א בברזיל, הגיע לביקור מיוחד בתלמוד התורה "מגן אברהם" בראשות הרה"ג רבי שלמה לניאדו שליט"א ובנשיאות חמיו הרב דניאל אזרק. הגאב"ד התקבל בכבוד רב ובשירה נרגשת מצד התלמידים ואנשי הצוות, כאשר האווירה כולה הייתה של התרוממות והתעוררות.

התלמידים שרו "בר יוחאי" לכבוד האורח הנכבד, והמעמד הפך לרגע של חיזוק והתעלות עבור כל הנוכחים. הגאב"ד, הידוע בדבריו החדים והנוקבים, ניצל את ההזדמנות כדי להעביר מסרים חשובים לבני התורה הצעירים. קריאה נוקבת נגד קלפי הכדורגל בדבריו עמד הגאב"ד על קדושת השבת ועל הצורך של בני התורה הצעירים להיבדל מן ההשפעות הזרות החודרות לרחוב. במהלך הדברים התייחס הגר"ש זעפראני לעיסוק הגובר סביב משחקי הכדורגל ואיסוף הקלפים, ואמר בלשון חריפה כי זהו אחד מכלי ההסחה של היצר הרע. "ילדי ברזיל הטהורים!" פנה הגאב"ד לתלמידים, "תזרקו את כל הקלפים של הכדורגל, תאספו במקומם קלפים של שמירת שבת!" הקריאה עוררה התרגשות רבה בקרב הנוכחים, והגאב"ד קרא לכל מי שמחזיק בדברים אלו לבערם מקרבו.

הרב זעפרני בברזיל ( צילום: באדיבות המצלם )

"במדורת ל"ג בעומר"

הגאב"ד אף הוסיף והבהיר כי מי שעדיין לא עשה זאת, ראוי שישרפם במדורת ל"ג בעומר הקרבה, כסמל לניתוק מן ההבל והתחזקות בדברים של קדושה. דבריו הותירו רושם עז על התלמידים, אשר זכו לשמוע דברי חיזוק נוקבים מפי הגאב"ד.