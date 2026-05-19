התרגשות רבה ותחושת רוממות בקרב חסידי ואוהדי בית קוזמיר: בשבוע שעבר יצא האדמו"ר מקוזמיר למסע קודש היסטורי ורווי געגועים על אדמת פולין, במטרה לפקוד את ציוני אבותיו ורבותיו הקדושים, ובראשם ציון זקינו הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוואלין זי"ע, לרגל יומא דהילולא קדישא שחל בימי ספירת העומר.

מדובר במסע בעל משמעות כפולה ומכופלת; הנסיעה הנוכחית, תחת הכותרת "זכות אבות", תוכננה במקור לקיץ אשתקד, אולם נדחתה ברגע האחרון בעקבות המצב הביטחוני הרגיש בארץ ופרוץ המערכה מול איראן. בנוסף, מדובר בפעם הראשונה שבה כף רגלו של האדמו"ר דורכת על אדמת פולין מאז המסע המפורסם שבו השתתף לפני שנים רבות יחד עם אביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זי"ע.

אל המסע המצומצם התלוותה קבוצה של חסידים ובני משפחתו של האדמו"ר. התחנה הראשונה היה בעיירת קוזמיר, שם שפך האדמו"ר את צקון לחשו על ציון זקינו מייסד השושלת, הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, ומשם המשיך לבירה ורשה, לתפילה מעוררת רחמים בציון הרה"ק בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, לצד פקידת קברי צדיקים נוספים ברחבי המדינה.

רגע השיא המרטיט של הנסיעה כולה נרשם ביום ההילולא, בעיצומו של יום "יסוד שביסוד" בספירת העומר. השיירה הגיעה לעיירה זוואלין, אל המקום שבו שכן בעבר בית החיים המקומי. כידוע, במהלך שנות הזעם והשואה האיומה, נחרב בית העלמין כולו כליל, והאוהל והמצבה המפוארת שהוקמו על קברו של בעל ההילולא זי"ע נהרסו ונעלמו כלא היו.

בעקבות כך, ערכו מבעוד מועד בדיקות מדוקדקות ומחקר מקיף כדי לאתר את המיקום המדויק שבו הוטמן האדמו"ר הקדוש. עם הגעת השיירה לנקודה המדויקת, נפרסה מפה מפוארת על גבי הקרקע לסימון מקום המנוחה. האדמו"ר ניגש בחרדת קודש, השתטח במלוא קומתו על האדמה ופתח באמירת פרקי תהילים בהתעוררות עצומה ובבכי תמרורים שהרעיד את הלבבות. לאחר מכן, פצח האדמו"ר בשירת ניגוני הדבקות והכיסופים העתיקים שהולחנו על ידי בעל ההילולא זי"ע, כשהחסידים מחרים מחזיקים אחריו בהתעוררות.

בתום ימי המסע המרוממים חזרו האדמו"ר ומלוויו למעונם בארץ הקודש, כשהם מלאים בתחושות נעלות ובטוחים כי זכות אבות תגן על הכלל והפרט בעת הזו.