עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
לקראת חג המצות, נצפו בשבוע האחרון, לפני פרוץ מבצע 'שאגת הארי', במאפיית המצות הרבנים הגאונים רבי יצחק ראצבי ורבי נתנאל זכריהו, מרבני עדת תימן, כשהם מפקחים על אפיית מצות מצווה עם כל החומרות וההידורים המקובלים מדור דור| כמו כן, נצפה במאפייה האדמו"ר מקוזמיר, כשהוא עוסק בעצמו בעבודת האפייה על מצותיו השמורות לחג הקרב ובא, שייחוג בעז"ה בדיצה ובחדווה (חרדים)
לרגל ימי השובבי"ם, מסר האדמו"ר מקוזמיר שיחת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת טשארנאביל באשדוד | לאחר השיחה, נכנס האדמו"ר לביקור הוד אצל האדמו"ר מטשארנאביל, השניים הרחיבו בנועם שיח בשגב עבודת הצדיקים בימים נשגבים אלו (חסידים - עולם הישיבות)
שמחת התנאים לנכד האדמו"ר ממשקולץ בן לחתנו הרב יחיאל זוננבאנד בן הרה"צ דב זוננבאנד חתן האדמו"ר ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר זצ"ל, עם הכלה, נכדת האדמו"ר מקוזמיר בת לחתנו הרב אליעזר זוסיא גרינוולד, בן הרה"ג ר' אברהם גרינוולד | במהלך השמחה פיזזו האדמו"רים עם החתן ואף נשאו דברי תורה ברום מעלת שמחת חתן וכלה (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב, השוהה בעיר בני ברק מאז השבת האחרונה, הגיע לפנות בוקר של צום עשרה בטבת לביקור בבית גיסו, האדמו"ר מקוזמיר | השניים הרחיבו בנועם שיח בסיפורי צדיקים שעה ארוכה, בסיום הביקור ליווה הרבי מקוזמיר את גיסו האדמו"ר מאמשינוב עד לרחובה של עיר, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
בבית המדרש של חסידות קוזמיר ברחוב רש"י בבני ברק, נחוגה שמחת הברית מילה לנכדו של האדמו"ר מקוזמיר, בן לבנו, הרב עקיבא טאוב, חתנו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ | בסנדקאות כובד האדמו"ר מקוזמיר, כשהוא יושב על כסא הירושה מאביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בהמשך הסבו הקהל באחד מאולמות השמחות בבני ברק לסעודת המצווה (חסידים)
האדמו"ר מקוזמיר השוהה בימים אלו בארה"ב, ערך שבוע שעבר סעודת הילולת לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, יחד ש"ב האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש | ביום שישי האחרון נצפה האדמו"ר צועד ברחובות בורו פארק כאחד האדם ללא ליווי של משמשים בקודש (חסידים)
בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול ביאלה בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקופיטשניץ ולעלוב בית שמש, נכד האדמו"רים מביאלה וקוזמיר | הרך הנימול הוא בן הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב | כמוהל שימש הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובסיומה הסבו לטיש 'לחיים' יחדיו, כאשר החסידים מסובבים אותם כחומה לשמוע דברי תורה (חסידים)
חג הסוכות ויום הושענא רבה נחוגו ברוב ששון אצל האדמו"ר מקוזמיר, במרכז החסידות בבני ברק. החסידים התאספו בהיכל בית המדרש וברחבתו, כדי לשאוב ממחיצתו של הרבי בימים הנשגבים| באחד מלילות חול המועד ערך הרבי את השולחן בסוכה ברחבת בית המדרש, כשהוא משמיע דברי תורה וחיזוק בפני כלל חסידיו. לאחר מכן, נכנס הרבי להשתתף במעמד שמחת בית השואבה המרומם שנערך בהיכל בית המדרש. שם פיזז האדמו"ר שעה ארוכה בריקוד נלהב וסוחף, בניגון המפורסם "יש בורא עולם" (חסידים)
בביתר עילית נחוגה שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"רים מקוזמיר וקומרנא ארזי הבירה, בן להרב שאול ידידה טאוב, עם הכלה, בת להרב ישראל משה הפשטיין, ונכדת האדמו"רים מאמשינוב ארה"ב וזווהעיל זצ"ל | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה ונכבדה זו (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מקוזמיר נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי נכדתו, עם החתן נכד האדמו"ר מלעלוב | בשמחה הגדולה נטלו חלק אדמו"רים ורבנים שהוזמנו ע"י האדמו"ר והמחותנים, ובראשם דוד הכלה, האדמו"ר מאמשינוב, שהטריח ובא במיוחד מעיה"ק ירושלים לשוש בשמחת חתן | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות מחסידי לעלוב נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן הרב משה מרדכי בידרמן. האירוע הענק התקיים במרכז החסידות בבית שמש בהשתתפות גדולי האדמו"רים | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יעקב לדרמן (חסידים)
האדמו"רים משומרי אמונים, קוזמיר, ספינקא ב"ב, טעמשוואר, קודינוב, התעטפו באבל עם צאת השבת, וקוננו יחד עם החסידים על חורבן הבית, תוך שהם מעוררים את הקהל לשוב בתשובה שלימה כדי לזכות לראות בבניין בית המקדש עוד בימים אלו | צפו במקבץ התיעודים מהיכלי הקודש (חסידים)
במודיעין עילית נחוגה ברוב פאר, שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר מקוזמיר, בן לחתנו הרב טוביה ליברמן בן הרה"ג יקותיאל ליברמן | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה המורחבת והעיר | צפו בתיעוד של הצלם מתתיהו גולדברג (חסידים)
האדמו"ר מקוזמיר ערך אמש (ראשון) סעודת הילולא לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממוז'יץ זי"ע, במלאת י"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום | אחר תפילת ערבית בבית מדרשו, פנה האדמו"ר אל ביתו נאווה קודש, שם ערך את השלחה"ט במתכונת מצומצמת לאור המצב החמור השורר בארץ | האדמו"ר הרחיב בסעודה במשנתו של אביו בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)