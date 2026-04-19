צעד נוסף בביסוס הקהילה החסידית ברמת בית שמש ה' | מעמד יציקת הבורות למקווה
מתוך רגשי קודש נעלים ובהשתתפות רוב רבני העיר החסידים, נערך מעמד יציקת הבורות למקווה הטהרה של חסידי קוזמיר ברמת בית שמש ה' | בין הרבנים שהשתתפו נצפו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, וחבר בד"ץ העדה החרדית, הגאון רבי יהושע רוזנברג רב קהילת הרמ"א (חסידים)
במלאות שנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז נערך מעמד אדיר לזכרו בראשות גדולי ישראל • הנר המרכזי נמכר ב-130 אלף ש"ח • הגר"צ מאזוז במשא מרטט: "היה בורח מהכבוד ומתנה שלא יכתבו את שמו במודעות" • וגם מופת, כך התקיימה ברכת ראש הישיבה לשחרור חיילי שדה תימן (חרדים)
אדמו"רים ורבנים לצד אישי ציבור נטלו חלק בשמחת בר המצוה לנכד המשגיח הגה"צ רבי משה דוד ליפקוביץ, בן לבנו הגאון רבי פנחס ליפקוביץ, חתן הגאון רבי לוי צבי פוריס, ר"י לצעירים 'משך חכמה' | במהלך השמחה נשא המשגיח דברי תורה מטובלים בדברי אגדה ועוד (חרדים)
כמסורת מרן הגאון רבי עזרה עטיה זצ"ל, בעוד עולם הישיבות נמצא בעיצומם של ימי בין הזמנים, בהיכל הישיבה בעיר העתיקה פתחו את זמן הקיץ מיד לאחר חג הפסח • חכם משה צדקה והגה"צ רבי בנימין פינקל נשאו שיחות חיזוק: "הזכות שלכם היא כנגד כולם" (עולם הישיבות)
אבל כבד באשדוד ובחסידות גור: הבחור החשוב רפאל ארי' נח קוטיינר ז"ל, בן 25, הוא ההרוג בתאונה הקטלנית בכביש 57 • בנו של הרב אברהם קוטיינר שיחי' • היה דמות מוכרת ואהובה בעיר ואף שימש כמנהל משמרת בסניף 'אושר עד' המקומי • "לב זהב וחיוך שלא מש מהפנים" • הלוויתו תצא הלילה (דיין האמת)
אבל כבד באשדוד: צעיר חרדי כבן 25, מחשובי הצעירים בקהילת חסידי גור בעיר, נהרג בצהריים בתאונת דרכים קטלנית בכביש 57 • רכבו הפרטי התנגש בעוצמה במשאית סמוך למחלף ניצני עוז • כוחות ההצלה נלחמו על חייו בזירה אך נאלצו לקבוע את מותו • שמו טרם הותר לפרסום (דיין האמת)
אבל בחצרות הקודש: הבוקר הלכה לעולמה בשיבה טובה הרבנית מרת חנה אסתר טווערסקי ע"ה, אשת חבר להרה"צ רבי זאב (וועלוול) טווערסקי זצ"ל • מגזע אראלים ותרשישים, ששימשה חוליה של זהב בשלשלת הדורות • העמידה דור ישרים יבורך – בנין וחתנין רבנן אדמו"רים ומרביצי תורה • מסע הלוויה עבר דרך ביהמ"ד הגדול רחמסטריווקא ברחוב גבעת משה בדרכו להר הזיתים (דיין האמת)
אבל בשוויץ: הרה"ח רבי יצחק מאיער ז"ל, מזקני וחשובי הקהילה בבאזל, הלך לעולמו בגיל 97 • המנוח ז"ל למד עם הגראי"ל שטיינמן זצ"ל וזכה לברכת אריכות ימים נדירה מה'ויואל משה' מסאטמר • נפטר יומיים בלבד לאחר שקם מהשבעה על בנו • דמות הוד שסימלה את דור הקדומים (דיין האמת)
במיקומו של הבית בו למד והתפלל ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל בשנותיו האחרונות, הוקם היכל תורה הפתוח סביב השעון • המבנה הוקדש לזכרו של בעל ה'שיח יצחק', הגרי"מ קוק זצ"ל, הידוע בחיבורו המיוחד לבחורי הישיבות • הגאון רבי דוד מילר קבע מזוזה ושיבח את היוזמה (חרדים)
האדמו"ר מפינסק קרלין הגיע לביקור מרומם בקרב בני קהילתו ברמת ד' בבית שמש, לרגל סיום עבודות השיפוץ של הרחבת בית המדרש | האדמו"ר עקב מקרוב אחר הבנייה, ובהמשך עבר לפני התיבה לתפילת מעריב וספירת העומר | בשיחה שנשא בפני עשרות החסידים בלחיים טיש, עורר האדמו"ר על הצורך בהתוועדויות ודיבוק חברים, ושיבח את האחדות המאפיינת את הקהילה המונה כ-100 בתי אב (חסידים)
שבת היסטורית ומרוממת בקרעסטיר, עם פתיחתו המחודשת של בית המדרש המקורי, לרגל יום ההילולא של הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זצ"ל | 'כיכר השבת' עם הפרטים מאחורי הקלעים – משריפת בית מדרשו של הצדיק, דרך חילול המקום ע"י הרשויות ורוכשים פרטיים, ועד מלאכת השחזור והבנייה (חסידים)
קהל רב של חסידים, ובראשם אדמו"רים ורבנים, השתתפו בסוף השבוע האחרון בסעודת ההילולא המרכזית לרגל הילולת הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע | את הסעודה ערך נכדו, הרה"ג ר' שלמה זלצמן, אב"ד קוברין ורב המושב נווה ירק | במהלך הסעודה נשאו דברים: האדמו"ר מזוויעהיל, הגאון ר' יצחק דוד אלתר, הגאון ר' ישראל זושא הורביץ והרה"ג יהודה דייטש | את המשא המרכזי נשא הרב זלצמן, שעמד על תולדותיו ומשנתו של זקנו הגדול | בסיום מסכת כובד הרה"ג ר' יחיאל מאיר זלצמן, ובברכת המזון כובד הרה"ג ר' פנחס זלצמן, רבה של מולדובה (חסידים)
