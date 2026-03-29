התפתחות הקהילה בשכונת 'ווערנאן' שבפאתי שכונת 'ווילאמסבורג': בשבוע שעבר נערך מעמד מרומם של "יציקת הבורות" למקווה הטהרה בבניין בית המדרש החדש "קהל יטב לב" של חסידות סאטמר ההולך ונבנה לשם ולתפארת | האדמו"ר הופיע באתר הבנייה ועקב מקרוב אחר עבודות התשתית והנדסת המקווה, תוך הקפדה יתרה על דקדוקי ההלכה והידורי הטהרה המקובלים בחסידות | במהלך המעמד, יצק האדמו"ר את הבטון ליסודות המקווה ואיחל ברכת הצלחה לראשי הוועד והעסקנים הפועלים להקמת בניין הטהרה לטובת תושבי השכונה (חסידים)
התרגשות כבירה בקרב רבבות חסידי סאטמר בכל קצווי תבל, עם היוודע הבשורה המרנינה, על ביקורו הרם של האדמו"ר מסאטמר בארה"ק, בתחילת החורף הבעל"ט - תשפ"ו, במסגרת המסע יתקיימו מעמדי הוד בצילא קדישא, ובשיאו שבת התאחדות והתעלות כללית לכלל החסידים באתרא קדישא מירון | לקראת המסע התבקשו החסידים לא לשכור צימרים ודירות במירון באופן עצמאי | כל הפרטים על מסע המלכות (חסידים)
במעמד נרגש וצנוע, יצק האדמו"ר מסאטמר את הבורות במקווה המפואר שיבנה בתוככי בניין ישיבה קטנה 'דרך התורה' בשכונת 'קאראנוואל', שבראשות הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ווילאמסבורג | לפני המעמד סייר הרבי עם בנו, סיור מקיף בכל מתחם הישיבה (חסידים - עולם הישיבות)