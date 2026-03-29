בשכונה החדשה יסודות של טהרה | האדמו"ר מסאטמר במעמד יציקת הבורות בוויליאמסבורג התפתחות הקהילה בשכונת 'ווערנאן' שבפאתי שכונת 'ווילאמסבורג': בשבוע שעבר נערך מעמד מרומם של "יציקת הבורות" למקווה הטהרה בבניין בית המדרש החדש "קהל יטב לב" של חסידות סאטמר ההולך ונבנה לשם ולתפארת | האדמו"ר הופיע באתר הבנייה ועקב מקרוב אחר עבודות התשתית והנדסת המקווה, תוך הקפדה יתרה על דקדוקי ההלכה והידורי הטהרה המקובלים בחסידות | במהלך המעמד, יצק האדמו"ר את הבטון ליסודות המקווה ואיחל ברכת הצלחה לראשי הוועד והעסקנים הפועלים להקמת בניין הטהרה לטובת תושבי השכונה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | י"א בניסן | 29.03.26