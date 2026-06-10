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במרומי הר הזיתים | האדמו"ר מנדבורנה העתיר לישועת הכלל על ציון זקנו זצ"ל

לרגל יומא דהילולא של זקנו האדמו"ר הרה"ק רבי איתמר מנדבורנה זצ"ל, פקד נכדו, האדמו"ר מנדבורנה, את ציונו הקדוש במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט (חסידים)

האדמו"ר מנדבורנה בתפילה ב'הר הזיתים' (צילום: מ.ה.ה)
האדמו"ר מנדבורנה בתפילה ב'הר הזיתים' (צילום: מ.ה.ה)
האדמו"ר מנדבורנה בתפילה ב'הר הזיתים' (צילום: מ.ה.ה)
האדמו"ר מנדבורנה בתפילה ב'הר הזיתים' (צילום: מ.ה.ה)
האדמו"ר מנדבורנה בתפילה ב'הר הזיתים' (צילום: מ.ה.ה)

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