חנניה, מישאל ועזריה - לאחר שסירבו להשתחוות לפסל הזהב של נבוכדנצר, נזרקו לכבשן האש ויצאו ממנו חיים. אולם מיד עם צאתם מן הכבשן הם כמעט נעלמים מן הכתובים | הגמרא במסכת סנהדרין שואלת: "להיכן אזלו?" ומביאה שלוש דעות | ישראל שפירא בעקבות ארבעת המקומות המיוחסים לקבריהם (היסטוריה)
בחצר הקודש בוטשאן מסכמים את ימי הפורים המרוממים יחד עם ציון יומא דהילולא של האדמו"ר רבי מרדכי מבוטושאן זי"ע | תיעוד מקריאת המגילה, דרך מעמדי הברכות בליל פורים וקבלת הקהל ביום החג | רגע מיוחד נרשם בעת ביקורו של הגאון רבי שלום פרץ, ראש ישיבת המקובלים 'בית אל', שהגיע להתברך אצל האדמו"ר | ביום שושן פורים, חל יום ההילולא של האדמו"ר זי"ע. האדמו"ר ניגש לפני העמוד לתפילת שחרית, ולאחר מכן עלה בראש קהל החסידים לפקוד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
לאחר מספר ימים של המתנה ומאמצים ביוקרטיים מורכבים מעבר לים, הגיע הבוקר ארונה של הרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, גאב"ד מלבורן | היום, שבע שנים לאחר שבעלה הגדול עלה לארץ ונטמן בהר הזיתים, תובא הרבנית לקבורה לצדו | ההלוויה תצא הבוקר מבית שמש | מאות צאצאים הגיעו מכל העולם (חרדים)
לרגל יומא דהילולא רבא של דודו, הרה"ק בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ זי"ע, הטמון במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, פקד אחיינו, האדמו"ר מויז'ניץ את ציונו הקדוש, והעתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | הצלם דוד ארזני מגיש תיעוד מרהיב מהתפילה ועד לקריאת הקוויטלעך (חסידים)
הילולת אור החיים הקדוש זיע"א: מעל 64 אלף איש הגיעו מאז אמש ולאורך הבוקר (שישי) להעתיר בתפילה בציון בהר הזיתים | במשרד לשירותי דת ומועצת בתי העלמין צופים כי בשעות הקרובות יגיעו אלפים נוספים |תיעוד מהרחפן (חרדים)
במלאות שנה להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מזידיטשוב שיקאגו זצוק"ל הטמון במרומי 'הר הזיתים' בעיה"ק ירושלים, התקיימה עליה לקברו במתכונת מצומצמת לאור מצב המלחמה בארה"ק, כשאפילו בניו, האדמו"רים לא הצליחו להגיע ארצה להילולת אביהם זצ"ל | לפני התיבה עבר נכדו הרב אברהם דוד אייכנשטיין, נכד האדמו"ר מבאיאן (חסידים)
לאחר עשור של פעילות נרחבת לשיקום והגנה על הר הזיתים, מתקדם פרויקט הקמת מרכז המידע והמבקרים החדש במקום | המרכז ישמש להנגשת המורשת ההיסטורית הייחודית של המקום הקדוש לעם היהודי ויאפשר גם קיום אזכרות וכינוסים | משרד ירושלים ומסורת ישראל מקדם את המימון - למרות האתגרים התקציביים | בוועד הבינלאומי להגנה על הר הזיתים בירכו את כלל הגורמים על התקדמות הפרויקט (חרדים)
מאות חסידי קרעטשניף י-ם, ציינו י"ט שנים להסתלקותו של האדמו"ר זצ"ל, בצל בנו בכורו מ"מ האדמו"ר מקרעטשניף י-ם | במהלך יום ההילולא עבר האדמו"ר לפני התיבה לכל התפילות, פקד את הציון הקדוש ב'הר הזיתים', וערך שולחן הילולא בהשתתפות אדמו"רים | שוקי לרר היה שם, וחזר עם גלריה מרהיבה (חסידים)
במלאת י"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע, ערך בנו האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את השלחה"ט לרגל הילולא קדישא, בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים | בסיום הטיש פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל במרומי הר הזיתים (חסידים)
טקסי יום הזיכרון התקיימו היום לזכרם של כלל חללי מערכות ישראל, השרים נפרסו בבתי העלמין ברחבי הארץ, ונאומו בפני משפחות השכול | סער: "חללי פעולות האיבה, מחיר אנושי כבד מנשוא ששילמנו למען קיומנו כאן" | שר המשפטים לוין: "איננו שוכחים לרגע את 59 החטופים הנמצאים בשבי חמאס" (פוליטי, בארץ)
במלאות חמש שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'תפארת יצחק' מקליוולנד זצ"ל, נערכה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו ברחוב 'הר סיני' ברעננה | במהלך היום פקדו המונים את ציונו הק' במרומי הר הזיתים בירושלים | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מבוסטון ביתר ערך השבוע סעודת הילולא לרגל הילולת אביו האדמו"ר רבי פנחס דוד הלוי מבוסטון - אב"ד חוסט זצ"ל | בסעודה השתתפו דודיו האדמו"רים, אחיו של בעל ההילולא | בהמשך פקד הרבי את הציון במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)
שבתא דריגלא הייתה מנת חלקם של חסידי צאנז זימגראד ששהו בצל הקודש של האדמו"ר, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו בלידת בתו הבכורה למזל טוב ובשעה טובה ומצלחת | בצאת השבת ערך הרבי סעודת מלווה מלכה רבתי, והודה לה' על רוב רחמיו וחסדיו | צפו בתיעוד (חסידים)