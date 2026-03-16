בצל המלחמה: הגאון הינוקא ערך תפילה מיוחדת בירושלים • תיעוד

בצל המלחמה עם איראן יצא אמש (ראשון) הגאון הינוקא ממעונו שבראשון לציון לעיר הקודש ירושלים כדי להשתטח על קברי צדיקים וכדי להעתיר בתפילה ליד שריד בית מקדשנו - הכותל המערבי העומד שמם בימים אלו ללא מתפללים.

תחילה הגיע אל קבר האור החיים הקדוש בהר הזיתים שם נשא תפילה עצומה לישועת עם ישראל. הינוקא אף נשא דברי חיזוק והתעוררות במקום וציין את קדושתו הנוראה של האור החיים עד כי אחד מגדולי החסידות התפלל שנשמתו תזכה להיות קדושה במעלת קדושת גופו של האור החיים הקדוש.

לאחר מכן בקבר הרש"ש הקדוש הזכיר הינוקא את מעלת תורתו האדירה של הרש"ש, והביא בשם הספרים הקדושים על מעלת ההשתטחות בקברי הצדיקים.

משם המשיך לקברו של הכף החיים, שם השתטח הגאון הינוקא על קברו וביקש ישועה לעם ישראל, וכן נשא תפילה על קברו של רבי חיים דלרוזה - תלמידו של הרש"ש, ועל ציונו של הצדיק רבי אברהם גרשון מקיטוב זצוק"ל.

בכותל המערבי השומם התפלל הינוקא תפילת ערבית במנין מצומצם של תלמידים שהיו עימו, לאחר מכן נשא תפילה חרישית במשך שעה ארוכה מול הכותל הריק - לישועה וגאולת עם ישראל במהרה.