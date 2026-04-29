גפני ואזולאי בדיון סוער: "בג"ץ רק על חרדים"

דיון סוער התקיים היום (שלישי) בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני ויו"ר ש"ס ח"כ ינון אזולאי עיכבו אישור העברת תוספת תקציבית לבית הנשיא. השניים דרשו לוודא שהכסף לא הועבר למוסד עוד לפני אישור הוועדה - בדיוק כפי שקרה בחינוך החרדי, שם בג"ץ הקפיא העברות שאושרו בדיעבד.

"היות והייתה החלטת בג"ץ בעניין הזה או התערבות של בג"ץ, אני מבקש מכאן ואילך, כאשר מביאים העברה של שינויים בתקציב, אם יבוא דבר כזה שהפנייה היא פנייה של הוצאות בדיעבד, לא לאשר את זה ולא להביא את זה", מסר גפני בדיון.

ח"כ אזולאי הוסיף והעלה 'חשש' נוסף: "אם יוגש בג"ץ על זה, גם שם התשובה תהיה אותו דבר?" - בכך שאל בציניות האם גם תקציב בית הנשיא עלול להיתקל באותה בעיה משפטית שפקדה את תקציבי החינוך החרדי.

"בג"ץ מגישים רק על חרדים"

יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי הצטרף לדברי גפני והבהיר: "תפקידה של הוועדה הוא לוודא שכל שקל מועבר לייעודו הנכון". אולם בהמשך הדיון, כאשר גפני הביע חשש שאחרי שהתקציב יאושר יוגש נגדו בג"ץ, ענה לו מילביצקי בהומור שחור: "זה לא חרדים הרב גפני, בג"ץ מגישים רק על חרדים".

דבריו של מילביצקי משקפים את תחושת המרירות בקרב חברי הכנסת החרדים בעקבות הדיון המחודש על תקציבי החינוך החרדי שהוקפאו בבג"ץ. כזכור, גפני תקף בחריפות את העובדה שרק תקציב החינוך החרדי מועמד לבחינה מחודשת, בעוד עשרות העברות אחרות שאושרו באותו יום - כולל שכרה של השופטת וילנר שקבעה את פסק הדין - ממשיכות לזרום ללא כל בעיה, גם בדיעבד.

לאחר דיון ארוך ומפורט, אושרה ההעברה התקציבית לבית הנשיא, כאשר גפני ומילביצקי נמנעו מההצבעה.