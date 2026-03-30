כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
שני נערים נעצרו הלילה בחשד שתקפו את בנו של חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס באשדוד | יו"ר ועדת חו"ב בועז ביסמוט הגיב על תקיפת בנו של הח"כ ואמר: "מחזק אותך ואת משפחתך מול האלימות הנפשעת והמכוערת שחוויתם" (בארץ)
יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, קיים היום דיון בנושא ביטוחי הרכב והתייחס למחירים היקרים: "נחה דעתי שתעריפי ביטוחי הרכב צריכים לרדת – קורא לרשות שוק ההון להאיץ את סיום הבדיקה – המחיר עולה מהר ויורד לאט ורווחי חברות הביטוח הרקיעו שחקים", אמר (חדשות כלכלה)
ברקע סאגת חוק הגיוס, מפגינים הגיעו הלילה אל דירתו של ח"כ ינון אזולאי מש"ס, וקראו מחוץ לה "בוגד! בוגד!", בעוד אחת השכנות מאיימת להזעיק משטרה | הם גם הדביקו מדבקות על רכבו | גם אמש עשרות מפגינים הגיעו לרחוב בו הוא מתגורר כדי למחות על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות (חרדים)
ויכוח סוער פרץ היום בדיון על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון | ח"כ מ'יש עתיד' חשף את המזימה כשקרא להתערב בחינוך הילדים החרדים כדי שבגיל 18 ירצו להתגייס לצה"ל | ח"כ ינון אזולאי הבהיר: "אתם רוצים לגעת לנו בחינוך של ילדי ישראל, זה לא ניתן לכם" | שאר ח"כי 'יש עתיד' הצטרפו למתקפה נגד הילדים החרדים (חדשות)